元山擬發公司債3億元 用於償還借款

元山 (6275-TW) 今 (26) 日公告，董事會決議通過發行國內有擔保轉換公司債，發行總額上限為 3 億元，將用於償還銀行借款及充實營運資金。

元山已打入歐洲各品牌車廠 Tier1 供應商，帶動車用訂單穩定成長，此外，去年進軍中國車用市場，主要供應汽車座椅風扇、內裝風扇等車內電子產品，隨著中國扶植新能源車產業，產品拉貨力道轉強。

元山表示，今年貨櫃、電子零件等都面臨短缺，除提升庫存水位、增加備貨天數外，客戶下單狀況較上半年更積極，同時因應原物料成本上漲，已向客戶談新一輪價格，儘管調漲空間不大，但仍有望帶動下半年毛利率表現。

元山看好，歐美疫情降溫，將推升高階車款銷售熱度，加上中國疫情已獲得控制、經濟逐步復甦，拉貨力道較歐美地區更強勁，全年業績不看淡。法人估，下半年營收有望維持年增雙位數。

新冠疫情帶動宅經濟呈爆發性成長，元山主機板、儲存硬碟等客製化組裝需求攀升，帶動風扇出貨量大幅成長，加上即將迎來旺季，看好動能將延續至下半年。

元山 6 月營收 3.09 億元，月減 7.55%、年增 13.5%；上半年營收 19.46 億元，年增 18.26%。