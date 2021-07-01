〈元山展望〉與比亞迪測試新款車用風扇 迎下一波成長高峰

中國電動車龍頭比亞迪 (1211-HK) 預測，2030 年新能源汽車在中國市場滲透率有望達 7 成。台散熱廠元山 (6275-TW) 為比亞迪車裝散熱風扇供應商，雙方近期測試多款新能源車用風扇，藉此提升散熱效能。

元山表示，近期確實與客戶測試新品，由於牽涉商業機密無法透露規格，但看好產品測試完、啟動出貨後，將推升公司下一階段成長高峰。

元山旗下汽車電子事業部門，主攻車用散熱風扇，一輛汽車平均約使用 8-12 顆風扇，包括座椅、中控系統、充電、香氛系統、PM2.5 過濾器等，除供貨給歐洲供應商並間接打入歐洲汽車一線大廠外，去年進軍中國市場。

元山指出，近年汽車提升能源效率、零組件耗能大，帶動散熱需求增長，加上汽車電源散熱市場發展成熟，中國品牌客戶近期積極測試新能源車散熱風扇產品。

據統計，比亞迪新能源銷量逐步擴大、燃油車銷量開始萎縮，前 5 月新能源車總銷量 11.32 萬輛，年增 143.4%，全年銷量上看 15 萬輛，且未來新能源車滲透率將以雙位數高速增長。

比亞迪董事長王傳福認為，中國新能源汽車市占將進一步提升到 6 成。為搶奪中國汽車市場這塊大餅，比亞迪近 3 年研發費用占營收逾 5%。

元山表示，中國新能源車市場起飛，但因競爭較激烈，目前市占約 20%，預期陸續拓展客戶，車用風扇出貨量逐步擴大，今年市占有機會達到 30%。