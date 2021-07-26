〈國巨法說〉高階產品交期8-10個月 毛利率站穩40%將成常態

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (26) 召開法說會，董事長陳泰銘表示，目前高階產品交期長達 8-10 個月，且隨著高階產品比重提升，毛利率長期站穩 40% 以上；且未來 2-3 年三大產品線 MLCC、鉭電以及電阻的產業展望佳，公司成長幅度更將優於產業平均。

陳泰銘表示，目前標準產品訂單能見度約 3 個月，高階產品可達 8-10 個月，訂單出貨比 (B/B Ratio) 維持 1.5，庫存也持續在 60 天的合理水位之下。

陳泰銘表示，以國巨內部定義來看，一般標準品毛利率在 30% 以下，高階品 35% 以上，一線客戶則在 35-38% 區間，長期隨著高階品比重持續上升，整體毛利率將站穩 40% 以上。

國巨總經理王淡如則分析，未來被動元件產業成長性， MLCC 年複合成長率可達 8-10%、鉭電 5%、電阻及電阻 3-5%；若以國巨來看，MLCC 成長幅度將優於產業，電阻則與產業趨勢相當。

在鉭電方面，國巨主要有 2 大技術，包含聚合物 (Polymer) 以及 MMO2，而聚合物鉭電，更是子公司基美 (KEMET) 的強項，市占率高達 60%，國巨整體成長幅度將高於產業水準。

從市場應用面來看，王淡如認為，目前筆電還是保持成長，主要來自高階機種，另外資料中心、5G 等應用也是短期成長動能；長期則看好車用、電動車趨勢帶動的需求。

法人也關注國巨併購轉投資奇力新 (2456-TW) 的進度，陳泰銘表示，9 月可望取得許可，並在年底完成併購，屆時國巨將成為擁有 R(電阻)、C(電容)、L(電感) 的一站式服務商。