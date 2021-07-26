〈瑞昱法說〉全產品線持續供不應求 Q3營運審慎正向

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望第三季，副總黃依瑋指出，瑞昱供應的市場仍供不應求，將密切注意供給、需求變化，對營運審慎正向，車用方面，年底前也將有新案 (RFQ) 開出。

細分瑞昱各產品線，黃依瑋表示，乙太網方面，第二季不論在 2.5G、Fast Ethernet 的市場需求明顯大於供給，第三季將維持該狀態，應用可涵蓋筆電、PC、監控攝影機、寬頻等。

不過，黃依瑋坦言，受到供貨吃緊影響，2.5G 乙太網應用在高階產品上的進度略為遞延，如電競、主機板等，滲透率還有很多成長空間，目前 PC 滲透率就僅在 10% 內。

交換器方面，黃依瑋看好，儘管 Managed(網管型) 交換器供貨受限，但需求在疫情後仍可維持，也持續取得客戶新案子；非網管型交換器方面，受惠在家工作、遠距學習，則持續擴大應用領域。

WiFi 方面，瑞昱第二季表現最好的是消費性、物連網裝置，PC、路由器，寬頻應用等也依然強勁，儘管供貨受限，不過 WiFi 5、4 是主要受影響產品，但 WiFi 6 趨勢不變，今年 PC、路由器滲透率仍可達 30%，明年成長將更強勁，而寬頻則因供貨吃緊，預計將被迫放慢採用 WiFi 6，WiFi 6E 則預計在 2022 年量產。

藍芽方面，瑞昱也進行公平配貨，需求仍大於供給，其中，BLE 低功耗以穿戴裝置為主，藍芽則專注 TWS 高階品牌。

電視方面，黃依瑋表示，受液晶面板與 DRAM 價格上漲、缺貨，對電視市場帶來負面影響，預期今年整年電視潛在市場規模 (TAM) 較去年小幅下降，瑞昱自身的出貨量則與去年相同。

車用方面，瑞昱主要出貨產品為車用乙太網，黃依瑋指出，該產品成長率高於公司平均，已出貨給日、美、韓、中、歐等 OEM 大廠，預計有些新案 (RFQ) 年底會陸續開出，供給吃緊確實對瑞昱有些微影響，但營收比重仍小，影響在可控範圍內。