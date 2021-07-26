景碩Q2獲利年增265% 每股賺1.9元飆五年半新高

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 今 (26) 日公布第二季財報，受惠 ABF 載板價格不斷上漲以及產線擴充與優化效益，毛利率達 27%，創五年半新高，連帶拉抬營益率、淨利率三率三升，稅後純益 8.53 億元，季增 231%，年增 265%，每股稅後純益 1.9 元，同創五年半高。

景碩第二季營收 87.25 億元，季增 20.74%，年增 28.57%，毛利率 27.1%，季增 4.98 個百分點，年增 4.75 個百分點，營益率 12.43%，季增 6.38 個百分點，年增 6.16 個百分點，稅後純益 8.53 億元，季增 231%，年增 265%，每股稅後純益 1.9 元。

景碩上半年營收 159.51 億元，年增 25.81%，毛利率 24.84%，年增 4.58 個百分點，營益率 9.55%，年增 5.52 個百分點，稅後純益 11.11 億元，年增 255%，每股稅後純益 2.47 元。

展望下半年，外資看好，ABF 載板三雄景碩、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 受惠 ABF 載板報價第三季、第四季以及明年逐季上揚，加上蘋果新品量產、英特爾與超微伺服器新平台問世，下半年成長力道可望更強勁。

外資表示，蘋果 (AAPL-US) 新品下半年即將進入量產，其中，今年 iPhone 13 將擴大採用 AiP 設計，有助景碩營運，且隨著新品進入拉貨期，也將反映在景碩營收上。

此外，外資認為，受惠各大應用需求強勁，ABF 載板下半年將持續漲價，有助景碩第三季銷售單價提升，估季增 3-5%，且第四季、明年還有機會持續走揚。