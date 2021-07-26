台新金再喊話協商盼不吃虧退場 財部：循法院調解模式處理

台新金 (2887-TW) 今 (26) 日再度就釋出彰銀 (2801-TW) 持股一事，喊話希望政府能給予適度補償，財政部對此回應，台新金投資彰銀並無虧損問題，至於協商部分，傾向法院調節途徑處理。

台新金為併購保德信人壽，選擇釋出彰銀持股放手經營權，但台新金 23 日召開股東常會時再對財政部隔空喊話，期盼財政部能肯定台新金貢獻並實踐行政院長蘇貞昌的「讓台新金不吃虧的退場」承諾。

對於台新金的補償要求，財政部當天回應，台新金投資彰銀，光是股利收益就有 266.2 億元，並無虧損，且台新金處分彰銀持股，也是自行洽特定人低於市價的約定交易條件，認為台新金要求政府補償並無道理。

對於財政部的說法，台新金今天再發聲明，重申期盼能不吃虧退場的立場，並喊話呼籲財政部出面協商，尋找共識。

對此，財政部表示，台新金併購保德信人壽，並承諾全數處分彰銀股權等，該投資是台新金根據營運發展所需的投資評估決策，其投資成本效益及利弊得失，應由台新金自行承擔，尚與財政部無涉。

財政部指出，關於與台新金間的訴訟，雙方已同意由最高法院進行調解，希望達成止爭息訟目的。

另外，台新金指出，投資彰銀股權損益須計入當初籌措資金所需成本，財政部則說，根據會計原則，長期投資取得成本包括成交價格及交易成本，不包含融資買入的利息，而交易成本包括支付顧問或代理人之手續費與佣金，以及規費、稅捐等。

財政部說明，融資買入的利息則屬財務成本，因買方使用的財務槓桿程度而異，非屬交易成本，於財務報表表達時，係歸屬期間費用，不應作為投資彰銀股權之取得成本，此點特予澄清。