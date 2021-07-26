〈瑞昱法說〉產能供需吃緊至明年 估晶片價格持續上漲

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (26) 日召開法說會，副總黃依瑋指出，瑞昱產品供應的市場仍持續供不應求，且目前看起來，今年下半年、明年大部分時候，不管是晶圓代工、封測廠，供給仍相當吃緊，預期到明年價格都將不斷上漲。

黃依瑋指出，第二季受惠需求強勁、產品平均售價提升，帶動營收規模擴大，尤其第二季 PC 相關產品銷售相當暢旺，使得 PC 營收比重自 34%，提升至 36%，非 PC 比重則降至 64%，毛利率也隨著產品組合優化，高於正常水平。

針對供應鏈，黃依瑋認為，今年下半年、明年大部分時候，不管是晶圓代工、封測廠，並無大量開出的新產能，因此要取得仍有難度，儘管偶有新產能開出，瑞昱會盡量把握，目前整體庫存水位仍偏低。

由於整體供應鏈持續吃緊，因此下游廠商仍有長短料情形發生，黃依瑋預期該現象短期無解，並會保持一段時間，在供給短缺下將有利瑞昱的產品組合，能有效提升產品售價，提高獲利。

展望明年，黃依瑋表示，目前仍看到需求大於供給，甚至價格在今年下半年、明年持續上漲都是預期之內的事情，但瑞昱不會因供應商漲價，就直接對客戶漲價，而會定期審視成本，與客戶溝通後，再反映給客戶 。