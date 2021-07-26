德微上半年每股賺2.92元 賺贏去年全年
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二極體廠德微 (3675-TW) 今 (26) 日公佈第二季財報，稅後純益 0.85 億元，季增 88,89%，年增 136%，每股稅後純益 1.9 元，上半年稅後純益 1.3 億元，年增 123%，每股稅後純益 2.92 元；受惠達爾集團資源整併綜效，加上二極體價格走揚，德微上半年就賺贏去年全年的 2.11 元。
德微第二季營收 5.19 億元，季增 15.59%，年增 25.36%，毛利率 32.43%，季增 1.99 個百分點，年增 3.9 個百分點，營益率 16.14%，季增 2.91 個百分點，年增 4.82 個百分點，稅後純益 0.85 億元，季增 88,89%，年增 136%，每股稅後純益 1.9 元。
德微上半年營收 9.68 億元，年增 21.46%，毛利率 31.51%，年增 6.46 個百分點，營益率 14.79%，年增 5.28 個百分點，稅後純益 1.3 億元，年增 123%，每股稅後純益 2.92 元。
展望第三季，德微看好，隨著自動化產線開始貢獻營收、取得敦南車用零組件生產設備，整體產能將明顯優於上半年，加上漲價效應，預期營收、獲利可望逐季成長。