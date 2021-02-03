德微2月起正式啟動漲價 上半年營收逐季創高 同步啟動擴產

德微 (3675-TW) 董事長張恩傑指出，由於客戶需求大又急，2 月起正式調漲部分產品價格，漲幅個位數，上半年訂單已滿載，營收可望逐季創高，且為因應客戶需求，同步啟動擴產，增幅 30%，擴充效益第四季起顯現。

張恩傑表示，受惠消費性電子需求復甦，二極體市況明顯好轉，動能一路延續至今年上半年，尤其面板相關客戶訂單來的快又急，已向客戶通知漲價，此次供不應求的狀況，是創業 25 年來首見。

車用產品方面，德微去年起因達爾 (DIOD-US) 加持，產品開發進度大增，陸續通過車規認證，去年第四季車用業績年增 2.5 倍，今年在集團化策略布局下，將接收敦南車用產品機台，產量、銷售單價將顯著拉升，今年車用業績估倍數成長，營收比重從去年的 3.6%，達 5% 以上。

德微也持續汰換舊有機台，採全自動化生產技術，加上整併深坑、桃園廠區，及旗下亞昕從 4 吋切換至 5 吋晶圓，成本結構再優化，估今年成本可較去年減少 30%，有助毛利率穩步朝向 2024 年 40% 的目標。

德微 1 月營收 1.56 億元，月增 8%，年增 29%，已連兩個月創下歷史新高。

法人估，德微今年上半年在消費性急單挹注、漲價效應帶動下，營收可逐季創高，全年受惠擴產效益、成本結構優化，營收、獲利可望同創新高，每股純益估達 4 元。