1年來首見 太陽能矽晶圓8月迎來二度降價 茂迪、元晶等模組廠受惠

中國太陽能矽晶圓廠近期不斷開出新產能，業界透露，中國廠商此次鎖定 G1 尺寸進行擴產，而 G1 為台灣主流尺寸，台廠議價空間將擴大，業界預期，8 月矽晶圓價格將再度調降，已是連續兩個月降價，也是近 1 年來首見，上游成本壓力紓解下，台灣模組廠將受惠。

外界看好，相關業者如茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW)、國碩 (2406-TW) 、聯合再生 (3576-TW)、安集 (6477-TW) 等，成本壓力將明顯較上半年舒緩，毛利率、獲利表現也可望跟著提升。

台灣模組廠去年下半年開始，由於上游多晶矽、矽晶圓價格飆漲，電池、模組成本大增，導致台廠獲利面臨挑戰，各業者第一季也僅維持小賺、持平的營運表現，甚至部分出現虧損。

不過，隨著中國下游電池、模組廠聯合起來大規模停工，下游拉貨力道瞬間降溫，矽晶圓庫存水位明顯偏高，中國大廠為有效減少庫存，7 月初罕見對外降價，為近 1 年來首見，單次降幅高達 8%。

此外，由於矽晶圓廠仍不斷開出新產能，加上中國主流尺寸 M6、M10、M12 出貨受阻，當地廠商為維持稼動率，擬轉向開出非主流的 G1 尺寸新產能，搶占銷售相對穩定的市場，形成「求量不求價」的局面。

業者看好，隨著 G1 產能增加，屆時台廠議價空間將擴大，預計最快 8 月就可迎來第二波降價，成本也將連兩個月下滑，業者研判，此次價格調降後，後續仍有下滑空間，台模組廠下半年獲利將明顯改善，優於上半年。

展望下半年，台廠除成本壓力紓解外，也將迎來傳統旺季，加上擴產效應及訂單遞延效應，業者直言，下半年產能利用率將顯著拉升、達滿載程度，整體營收、獲利也將同步成長。