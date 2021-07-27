〈美股熱門股〉Zoom獲美銀欽點首選股漲近4% 孩之寶Q2財報靚勁揚12%

Zoom 獲美銀列為首選股 上漲 3.87%

會議視訊軟體 Zoom(ZM-US) 在收購 Five9 後，獲美國銀行分析師列為首選股，激勵周一（26 日）股價上漲 3.87% 至每股 373.14 美元。

美銀分析師 Daniel Bartus 表示，Zoom/Five9 將成為市場上最強大的「整合通訊即服務 / 呼叫中心服務」 (UCaaS/CCaaS) 組合。他也表示，雖然整合還為時過早，但這兩種技術結合的趨勢正在增加，長期來看具有吸引力。

美銀給予該 Zoom 股票買入評等，目標價訂為 480 美元。

孩之第二季財報亮麗 勁揚 12.24%

美國玩具製造商孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) 公布的第二季財報表現優於預期，周一股價勁揚 12.24% 至每股 103.72 美元，改寫 52 周新高。

Hasbro 第二季營收報 13.2 億美元，較去年同期成長 54%，優於 Refinitiv 分析師預估 11.6 億美元，虧損收窄至 2,290 萬美元，合每股虧 0.17 美元，經調整後每股獲利報 1.05 美元，優於分析師預估 0.58 美元。

Hasbro 執行長 Brian Goldner 表示，由於海運成本是一年前的近 4 倍，預計在今年第四季調漲商品價格，此外 Goldner 也表示，玩具需求仍然強勁，預計今年營收將出現兩位數成長，獲利也有望增加。

中概教育股好未來前景堪憂 暴跌 26.67%

中概教育股好未來教育集團（TAL Education Group）(TAL-US) 在上周五中國政府打壓教育股的消息揭露後，股價一蹶不振，周一再跌 26.67% 至每股 4.40 美元，寫下 52 周新低。

高盛將該股降評至中性、美銀則將其下調至表現低於大盤，兩家公司皆提到中國教育公司在監管方面的不確定性。

自上周五以來，好未來股價已暴跌 80%，執行長張邦鑫的資產縮水 28 億美元，目前為 11 億美元。