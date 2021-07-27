〈美股盤後〉超級財報週登場 美股續登新高

週一 (26 日) 超級財報週登場，多家重量級科技巨擘陸續將公布財報，比特幣突破 40000 美元大關，區塊鏈概念股齊揚，中概股遭逢恐慌性拋售，所幸能源股領軍大漲，道瓊、標普和那指小幅收紅，改寫歷史新高紀錄。

政經消息方面，美中天津會談登場，美國副國務卿雪蔓赴中國天津，與中國外交部長王毅、副部長謝鋒會面，這是美國總統拜登今年一月上任來，雙方外交高層二度面對面交鋒。

美中天津會談中，雙方坦率地提及許多敏感問題，包括香港、新疆和台灣議題、美方還呼籲中方配合世衛 (WHO) 新冠病毒疫源調查、並關切氣候變遷、反毒、反核等合作議題。中方則直批美方把中國當作假想敵，並提出兩份清單，一是要求美方糾正錯誤，另一是提出中國關切要點。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.94 億例，死亡數突破 416 萬例，美國累計確診超過 3451 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3141 萬例，巴西累計確診 1968 萬例。

白宮週一證實，由於擔心 Delta 變種病毒和美國單日確診數增加，美國疫苗接種率呈積極態勢，而且美國政府目前不會取消任何現有的旅行限制。

週一 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 82.76 點，或 0.24%，收 35,144.31 點。

標普 500 指數上漲 10.51 點，或 0.24%，收 4,422.3 點。

那斯達克指數上漲 3.72 點，或 0.03%，收 14,840.71 點。

費城半導體指數下跌 3.1 點，或 0.10%，收 3,276.9 點。

標普 11 大板塊中有 6 大板塊收紅，能源、材料和非必需消費品板塊領漲，醫療保健、資訊科技、工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29%；臉書 (FB-US) 上漲 0.72%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.21%。

道瓊成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.16%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.13%；波音 (BA-US) 上漲 1.95%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.55%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.07%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.47%；AMD (AMD-US) 跌 0.36%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.036%；美光 (MU-US) 漲 0.47%；高通 (QCOM-US) 跌 0.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.35%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.98%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.70%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.98% 至每股 115.65 美元。台積電週一召開股東常會，董事長劉德音就海外投資的計畫及考量回應，台積電目標赴日本設廠、德國設廠還處於早期談判階段。

亞馬遜傳出有意打造自家加密貨幣，並可能會在 2021 年接受比特幣支付，比特幣近六週來首次突破 4 萬美元，區塊鏈概念股走高。

比特幣近六週來首次突破 4 萬美元，區塊鏈概念股走高 (圖片：AFP)

MicroStrategy (MSTR-US) 暴漲 26.46%；Coinbase (COIN-US) 上漲 9.13%；Riot blockchain (RIOT-US) 暴漲 21.00%；Marathon Patent Group (MARA-US) 暴漲 20.05%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 漲 5.03%。

上週傳中國當局擬禁止補教企業上市融資，週一外賣配送和線上音樂等監管措施也跟著出台，中概股血染一片。騰訊音樂 (TME-US) 下跌 2.88%。新東方 (EDU-US) 暴跌 34.01% 至每股 1.94 美元、好未來 (TAL-US) 暴跌 26.54% 至每股 4.40 美元、高途教育 (GOTU-US) 暴跌 28.98% 至每股 2.50 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週一收紅 2.21% 至每股 657.62 美元。特斯拉週一盤後公布最新財報亮眼，第二季調整後每股純益為 1.45 美元，營收為 119.6 億美元，均優於華爾街預期。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 下跌 3.39% 至每股 368.05 美元。該公司週一公布最新財報，每股純益為 6.52 美元，獲利略低於華爾街預期。

Gap (GPS-US) 上漲 2.95% 至每股 30.00 美元。德銀認為 Gap 正提高獲利能力捲土重來，故上調 Gap 股票評級至「買入」。

飛利浦 (PHG-US) 下跌 3.75% 至每股 46.14 美元。飛利浦召回旗下一些呼吸機產品，為此額外準備了 2.5 億歐元作為相關支出。

和美國司法部陷入反壟斷僵局後，怡安集團 (Aon) 週一宣布與 Willis Towers Watson 併購案告吹。怡安集團 (AON-US) 上漲 8.21%。Willis Towers Watson (WLTW-US) 大跌 8.98%。

經濟數據

美國 6 月新屋銷售年化總數報 67.6 萬戶，預期 80 萬戶，前值 76.9 萬戶

達拉斯 Fed 7 月製造業活動指數報 27.3，預期 32.1，前值 31.1

華爾街分析

本週華爾街密切關注大型科技股企業財報和週三 (28 日) 將公布的聯準會 (Fed) 利率會議結果。

投行 Stifel 預計，Fed 維持鴿派，維持聯邦基金利率 0%~0.25% 不變，資產購買計畫也將維持在 1,200 億美元的規模。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「美股上週展現韌性，上週一大拋售後出現驚人的反彈，但我們預計，隨著華爾街目光將轉向 Fed，市場將變得更加謹慎。」

富國銀行認為，通膨上升、美債殖利率上升和 Fed 寬鬆政策減弱可能導致短期市場波動，但牛市格局維持不變。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主