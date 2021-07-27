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〈美股盤後〉超級財報週登場 美股續登新高

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉超級財報週登場 美股續登新高。(圖片：afp)
〈美股盤後〉超級財報週登場 美股續登新高。(圖片：afp)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠拜登中國美國天津台灣科技能源區塊鏈財報特斯拉中概股比特幣聯準會Fed利率會議

週一 (26 日) 超級財報週登場，多家重量級科技巨擘陸續將公布財報，比特幣突破 40000 美元大關，區塊鏈概念股齊揚，中概股遭逢恐慌性拋售，所幸能源股領軍大漲，道瓊、標普和那指小幅收紅，改寫歷史新高紀錄。

政經消息方面，美中天津會談登場，美國副國務卿雪蔓赴中國天津，與中國外交部長王毅、副部長謝鋒會面，這是美國總統拜登今年一月上任來，雙方外交高層二度面對面交鋒。

美中天津會談中，雙方坦率地提及許多敏感問題，包括香港、新疆和台灣議題、美方還呼籲中方配合世衛 (WHO) 新冠病毒疫源調查、並關切氣候變遷、反毒、反核等合作議題。中方則直批美方把中國當作假想敵，並提出兩份清單，一是要求美方糾正錯誤，另一是提出中國關切要點。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.94 億例，死亡數突破 416 萬例，美國累計確診超過 3451 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3141 萬例，巴西累計確診 1968 萬例。

白宮週一證實，由於擔心 Delta 變種病毒和美國單日確診數增加，美國疫苗接種率呈積極態勢，而且美國政府目前不會取消任何現有的旅行限制。

週一 (26 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 82.76 點，或 0.24%，收 35,144.31 點。
  • 標普 500 指數上漲 10.51 點，或 0.24%，收 4,422.3 點。
  • 那斯達克指數上漲 3.72 點，或 0.03%，收 14,840.71 點。
  • 費城半導體指數下跌 3.1 點，或 0.10%，收 3,276.9 點。
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標普 11 大板塊中有 6 大板塊收紅，能源、材料和非必需消費品板塊領漲，醫療保健、資訊科技、工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29%；臉書 (FB-US) 上漲 0.72%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.21%。

道瓊成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.16%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.13%；波音 (BA-US)  上漲 1.95%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.55%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.07%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.47%；AMD (AMD-US) 跌 0.36%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.036%；美光 (MU-US) 漲 0.47%；高通 (QCOM-US) 跌 0.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.35%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.98%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.70%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.98% 至每股 115.65 美元。台積電週一召開股東常會，董事長劉德音就海外投資的計畫及考量回應，台積電目標赴日本設廠、德國設廠還處於早期談判階段。

亞馬遜傳出有意打造自家加密貨幣，並可能會在 2021 年接受比特幣支付，比特幣近六週來首次突破 4 萬美元，區塊鏈概念股走高。

(圖片：AFP)
比特幣近六週來首次突破 4 萬美元，區塊鏈概念股走高 (圖片：AFP)

MicroStrategy (MSTR-US) 暴漲 26.46%；Coinbase (COIN-US) 上漲 9.13%；Riot blockchain (RIOT-US) 暴漲 21.00%；Marathon Patent Group (MARA-US) 暴漲 20.05%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 漲 5.03%。

上週傳中國當局擬禁止補教企業上市融資，週一外賣配送和線上音樂等監管措施也跟著出台，中概股血染一片。騰訊音樂 (TME-US) 下跌 2.88%。新東方 (EDU-US) 暴跌 34.01% 至每股 1.94 美元、好未來 (TAL-US) 暴跌 26.54% 至每股 4.40 美元、高途教育 (GOTU-US) 暴跌 28.98% 至每股 2.50 美元

特斯拉 (TSLA-US) 週一收紅 2.21% 至每股 657.62 美元。特斯拉週一盤後公布最新財報亮眼，第二季調整後每股純益為 1.45 美元，營收為 119.6 億美元，均優於華爾街預期。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 下跌 3.39% 至每股 368.05 美元。該公司週一公布最新財報，每股純益為 6.52 美元，獲利略低於華爾街預期。

Gap (GPS-US) 上漲 2.95% 至每股 30.00 美元。德銀認為 Gap 正提高獲利能力捲土重來，故上調 Gap 股票評級至「買入」。

飛利浦 (PHG-US) 下跌 3.75% 至每股 46.14 美元。飛利浦召回旗下一些呼吸機產品，為此額外準備了 2.5 億歐元作為相關支出。

和美國司法部陷入反壟斷僵局後，怡安集團 (Aon) 週一宣布與 Willis Towers Watson 併購案告吹。怡安集團 (AON-US) 上漲 8.21%。Willis Towers Watson (WLTW-US) 大跌 8.98%。

經濟數據

  • 美國 6 月新屋銷售年化總數報 67.6 萬戶，預期 80 萬戶，前值 76.9 萬戶
  • 達拉斯 Fed 7 月製造業活動指數報 27.3，預期 32.1，前值 31.1

華爾街分析

本週華爾街密切關注大型科技股企業財報和週三 (28 日) 將公布的聯準會 (Fed) 利率會議結果。

投行 Stifel 預計，Fed 維持鴿派，維持聯邦基金利率 0%~0.25% 不變，資產購買計畫也將維持在 1,200 億美元的規模。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「美股上週展現韌性，上週一大拋售後出現驚人的反彈，但我們預計，隨著華爾街目光將轉向 Fed，市場將變得更加謹慎。」

富國銀行認為，通膨上升、美債殖利率上升和 Fed 寬鬆政策減弱可能導致短期市場波動，但牛市格局維持不變。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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