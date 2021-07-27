美國加強反壟斷 怡安WTW 300億美元併購案告吹

怡安保險和 Willis Towers Watson(WTW) 去年 3 月達成 300 億美元併購協議，希望打造全球最大保險經紀公司，但在與美國司法部陷入反壟斷僵局之後，雙方周一 (26 日) 宣布終止交易。

怡安是美國第二大保經業者，WTW 為第三大保經業者。兩家公司先前已經同意雖然同意出售部分資產，化解歐盟執委會疑慮取得首肯，但美國司法部仍不認為足以消除壟斷疑慮，歷經一年多調查後，6 月中旬提起訴訟。

兩家公司決議終止交易，強化市場對美國將加強打擊壟斷，在只有少數競爭者的市場更積極管制併購。

怡安執行長 Greg Case 表示：「我們與美國司法部陷入僵局。由於無法確保訴訟可以快速解決，我們走到這一步。」怡安將支付 10 億美元分手費給 WTW。

美國司法部長 Merrick Garland 透過聲明表示，這項決定對產業競爭和美國企業是一項勝利，也是兩家公司的顧客、員工和全美國的退休族的勝利。

美國司法部認為，怡安和 WTW 合併後的新公司，將導致美國多種產品市場的競爭減弱，包括不動產、意外傷害和責任保險的經紀服務，並認為此交易將使大型企業客戶受益。

併購交易取消後，怡安和 WTW 紐約掛牌股價表現迥異，怡安 (AON-US) 大漲逾 8%，WTW(WLTW-US) 下跌 9%。