中概股跳水引關注 SEC要求中企揭露北京干預風險

近期中國監管機構加達監管力道引發美股中概股大幅跳水，美國證券交易委員會 (SEC) 高層周一 (26 日) 表示，中概股必須披露中國政府干涉其業務的風險，作為未來履行定期報告義務的一部分。

曾擔 SEC 代理主席的 Allison Lee 委員表示：「上市公司必須披露重大風險，對於中國於美國上市的企業而言，這些風險有時可能涉及與中國政府監管環境和潛在行動。我們應該專注於確保投資者充分瞭解重大風險。」

這是中國監管機構上周對滴滴出行 (Didi-US) 展開大規模網路調查，導致股價迄今蒸發 25%。此外，上周五傳出中國政府將嚴加管制補教業，考慮要求業者轉型為非營利組織，導致好未來 (TAL-US) 股價迄今暴跌近 79%、高途在線 (GOTU-US) 重挫近 77%。

據彭博 (Bloomberg) 上周五報導，中國正在考慮要求提供課程輔導服務的公司轉為非營利機構，這些教育平台未來可能無法再籌集資金或上市，且上市公司可能不被允許進行任何投資或收購活動，甚至外資也將被排除在產業外。

過去十年來，美國政府一直專注於讓在美上市的中國企業遵守美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 的規定。去年，美國國會通過一項法律，規定除非中國企業遵守美國的審計標準，否則將無法在美股交易。

但監管機構並未普遍關注中國企業披露風險的問題，參議院銀行委員會成員 Bill Hagerty 表示，監管機構必須確保美國投資者和工人受到保護，以避免這些非市場行為導致投資人如坐針氈。

Hagerty 說：「應強制遵守 PCAOB 的審計要求，以及調查是否充分披露與中國計畫經濟相關的潛在嚴重投資風險。」