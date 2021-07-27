特斯拉勁敵Lucid上市首日飆10% 預估下半年Air開始交車

特斯拉的潛在強勁競爭者 Lucid Group (LCID-US) 周一 (26 日) 正式於那斯達克上市，首日上漲逾 10%，此前該電動車新創公司宣布與銀行家 Michael Klein 的 Churchill Capital Corp 的特殊目的收購公司 (SPAC) 合併。

由前特斯拉工程師 Peter Rawlinson 創辦的 Lucid 今年 2 月同意透過 SPAC Churchill Capital 上市，合併後權益價值達 240 億美元。Lucid 周一上市，盤中一度突破 28 美元，終場上漲 10.64% 至 26.83 美元。

Lucid 在上市前倍受機構投資人喜愛，沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 在 2018 年投資 Lucid 超過 10 億美元，今年 2 月，PIF 與貝萊德等公司再加碼投資 25 億美元。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 周一表示，與特斯拉 (TSLA-US) 相比，藉由上市獲得大量資金使 Lucid 處於非常令人羨慕的位置，合併將確保 Lucid 在 2022 年底前財務能上軌道。Lucid 募集到 40 億美元現金，而特斯拉 2010 年 IPO 中僅獲得約 2.26 億美元。

Lucid 預計新型電動車 Lucid Air 將在今年下半年交車，該車款先前因疫情而延期推出。Rawlinson 預計 Air 將為該公司全電動車的陣容鋪路，未來將推出 SUV 並於 2023 年初生產，以及更多便宜的車款。

不過 Renaissance Capital 資深策略師 Matthew Kennedy 示警，市場預估 Lucid 未來幾年將快速成長，這代表著一個重大的營運風險，儘管 Lucid 在業績方面釋出許多利多，但投資者應意識到，收購一家沒有收入但市值龐大的公司是存有風險的。