盤前財經大事搶先讀2021年07月27日

今日操盤前瞻

台灣 6 月景氣燈號

韓國第二季 GDP

美股財報季：通用、蘋果 (盤後)、微軟 (盤後)

法說會：聯發科、智原、中光電、旺宏、超豐、力成等

除權息：台化、台航、群創、國票金、台聚等

特斯拉 Q2 淨利首度突破 10 億美元 Cybertruck 將於年底生產 盤後漲 1%

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周一 (26 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，財報財測均優於市場預期，淨利較去年同期成長近 10 倍，首次突破 10 億美元大關，激勵盤後股價上漲約 1%。閱讀全文...

比特幣價格飆升突破 39000 美元 傳亞馬遜今年可能接受比特幣支付

據報導，比特幣在週一 (26 日) 延續了週末的漲勢，飆升至接近 40000 美元。分析師認為，上漲的部分原因在於投資人不再看跌，以及亞馬遜 (AMZN-US) 計畫將使用加密貨幣支付的傳聞。閱讀全文...

台積電劉德音：半導體製造在地化僅會局部發展 不擔心影響台積電

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (26) 日召開股東會，董事長劉德音表示，完全同意創辦人張忠謀先前在 APEC 上的談話，在國安考慮外，應採取自由貿易制度，他並認為，全球半導體製造在地化確實會產生，但會是相當局部性的發展，不擔心對台積電未來發展造成影響。閱讀全文...

國巨 Q2 純益季增 25% EPS 12.81 元 11 季高 上半年已賺逾 2 股本

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (26) 日召開法說會並公告第二季財報，稅後純益 63.26 億元，季增 25.9%、年增 92%，每股純益 12.81 元，寫 11 季最佳；上半年稅後純益 113.5 億元，年增 101%，每股純益 22.98 元。閱讀全文...

中鋼集團電動車新斬獲 鑫科靶材切入車用二極體大啖新商機

中鋼 (2002-TW) 集團大力發展電動車領域，旗下成員鑫科 (3663-TW) 也積極參與，近期營運也報捷，濺鍍靶材切入國內多家二極體及功率元件廠大廠，大啖車用二極體、第三代半導體製程商機，有助提升營收、毛利率；同時因應國際貴金屬行情向上墊高成本，鑫科第三季也調漲產品報價，平均漲幅達 5%。閱讀全文...

盛群 Q2 毛利率衝上 51.2% 每股賺 2.26 元同創高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (26) 日公告第二季財報，稅後純益 5.13 億元，季增 48%，年增 115%，每股稅後純益 2.26 元，累計上半年稅後純益 8.6 億元，年增 124%，每股稅後純益 3.8 元；受惠 MCU 旺季、漲價效應，盛群第二季毛利率衝上 51.2%，獲利同步創高，整體上半年更超越去年前三季 2.96 元的水準。閱讀全文...

景碩 Q2 獲利年增 265% 每股賺 1.9 元飆五年半新高

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 昨 (26) 日公布第二季財報，受惠 ABF 載板價格不斷上漲以及產線擴充與優化效益，毛利率達 27%，創五年半新高，連帶拉抬營益率、淨利率三率三升，稅後純益 8.53 億元，季增 231%，年增 265%，每股稅後純益 1.9 元，同創五年半高。閱讀全文...