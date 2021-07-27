【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美股超級財報週登場，多家重量級科技巨擘陸續將公布財報，中概股遭逢恐慌性拋售，所幸能源股領軍大漲，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.1% 至 + 0.24%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 0.98%，聯電 ADR 上漲 0.64%，特斯拉上漲 2.21%，蘋果上漲 0.29%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，後續反彈需增量，下跌需量縮。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約 17,148 點附近)，壓力為月線 (約 17,737 附近)。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍有再探低點壓力。

3. 櫃買指數上漲 1.44%，收在 223.96 點。短線支撐為 218 點附近，壓力為 227 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周一出現開高走低，所幸成交量萎縮，預期下檔季線為多方重要支撐，現階段盤面呈現集中市場及 OTC 出現分化走勢，短線上建議投資人選股不選市，逢高仍需適度降低持股比率，待拉回季線守穩後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、LED、塑化及高殖利率等相關個股。

5. 國巨（2327）昨（26）日公告第 2 季財報，單季大賺近 63.3 億元，季增 25.9%，年增近一倍，每股純益 12.81 元，優於首季的 10.17 元，為近 11 個季度高點；毛利率重回四成大關、達 41%，為四季來新高，季增 1.9 個百分點。上半年獲利較去年同期倍增，每股純益 22.98 元；本季營收持續看增，獲利有望再上一層樓，前三季每股純益可望順利超過 35 元。

6. 台積電（2330）董事長昨（26）日在股東會上揭露海外布局藍圖，首度鬆口確實應德國政府之邀，評估至德國設廠，但「目前仍屬於非常早期階段」。至於日本設廠計畫，近期確實有專人團隊前往當地考察，目標當地投資能打平成本，進而回饋客戶與股東，並讓台積電毛利率長期目標朝五成以上邁進。

7. 台積電（2330）無懼美國及英特爾衝刺晶圓代工的壓力，看好車用晶片及數位轉型對 28 奈米需求強勁，計劃將大陸南京廠 28 奈米擴建案，由原每月 4 萬片產能上修至 10 萬片，增幅高達 1.5 倍，為近七年在成熟製程上最大手筆的擴充案。

8. 面對東南亞疫情持續升溫，9904 寶成集團執行長昨（26）日表示，今年隨著全球經濟活動重啟，鞋類產品需求回升，目前品牌客戶的訂單穩健，對產業發展前景保持正向樂觀，東南亞廠區的生產線也會持續擴充，不受疫情影響。

9. 台股部分高當沖比個股波動劇烈引發關注，臺灣證券交易所、櫃買中心昨（26）日宣布，新增近六日及單日當沖比逾 60% 個股，納入公布注意交易警示機制，處置期間更可能長達 12 日，自 8/27 起實施。

