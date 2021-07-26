外資連三買聯電逾21萬張 再調節長榮、中鋼逾萬張

台股今 (26) 日早盤一度衝高重回 17600 點，在電子權值股軟腳，傳金同步走疲下，指數開高走低，終場大跌 169.36 點，量縮收今日最低點 17403.56 點。不過外資大買聯電 3.1 萬張，連三買、共敲進超過 21 萬張，而繼前兩日回補航運、鋼鐵族群後，再度轉賣，賣超長榮 2 萬張、中鋼 1.5 萬張。

觀察三大法人動向，外資轉賣超 183.55 億元 ；投信賣超 5.72 億元；自營商同樣轉賣 19.87 億元。三大法人共賣超 209.15 億元。

期貨方面，外資回補空單 928 口，空單未平倉口數降至 34437 口；投信增持空單 908 口，多單未平倉口數降至 583 口；自營商增持多單 1455 口，多單未平倉口數增至 18518 口。

外資今日買超鎖定電子股，大買聯電 3.1 萬張、欣興 1.4 萬張、華邦電 8226 張，敲進矽統、英業達、廣宇、矽格、合晶分別超過 5000 張，華泰、和鑫、鉅祥、至上、南茂、廣達、華東超過 3000 張。

外資賣超部分，大舉出脫金融股，賣超富邦金、開發金超過 2.3 萬張，台新金、國泰金、臺企銀超過 1 萬張，中信金、元大金超過 5000 張。

繼前兩日回補後，外資再度轉賣航運、鋼鐵族群，賣超長榮 2 萬張，華航及長榮航分別約 1.9 萬張，慧洋 - KY、四維航超過 4000 張；鋼鐵股的中鋼 1.5 萬張、中鴻 1.3 萬張，大成鋼、彰源也逾 4000 張。

雖然外資今日佈局電子股，但仍出脫不少電子權值股，賣超宏碁 1.2 萬張、鴻海 9717 張、友達 8799 張，也賣超台積電超過 5000 張，其中鴻海、台積電均遭外資連二賣。

法人指出，雖然國內疫情降溫，但國外確診人數加速增加，市場聚焦周三 (28 日) 蘋果、輝瑞等公布財報，及周四 (29 日) 聯準會的利率決策會議，預期結果公布前，大盤將於五日線附近震盪整理，但若短線無法站回五日線及十日線，指數難再有表現空間。