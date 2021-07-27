南韓第二季GDP年增5.9% 10年來最大增幅

南韓第二季 GDP 出現 10 年來的最大成長幅度，主要原因與消費復甦有關。不過受到疫情再度擴大的影響，2021 下半年的經濟成長展望仍難以預測。

據《路透社》27 日 (週二) 報導，南韓央行 27 日公布最新 GDP 數據，第二季 GDP 成長率初值報年增 5.9%，大幅優於前一季的年增 1.9%。去年同期比較基期低是原因之一，此外，也由於全球經濟活動重啟，南韓在出口和進口都出現增長。

不過，第二季 GDP 的去年同期比，微幅低於市場預測中數的年增 6.0%。

經季節調整後的 GDP 成長率，較前一季增加 0.7%，與市場預測結果一致。第一季 GDP 成長率報 1.7%。

南韓央行預測 2021 年的經濟成長率會落在 4%，也預料通膨腳步將會加快。一般認為南韓會是亞洲第一個宣布升息的國家。

但是南韓當局為了防疫，當前正實施最為嚴格的移動管制，有分析師預測南韓第三季的經濟成長將會放緩。

南韓第二季出口表現報年增 22.4%，較前一季減少 2.0%。淨出口對南韓 GDP 的貢獻度出現負面影響，這也意味著在未來幾個月成長可能到頂。

給第二季經濟成長帶來最多貢獻的是民間消費和政府支出，分別較前一季成長 3.5% 及 3.9%。

設備投資的成長率只有 0.6%。前一季的成長率報 6.1%。

由於疫情再度惡化，南韓經濟成長的步調可能出現減速，不過有分析師認為伴隨著苗接種的普及，經濟的快速回溫也應該能克服防疫限制所帶來的影響。

牛津經濟研究院的經濟學家 Lloyd Chan 認為，由於出口及投資應該會持續成為強大支柱，對經濟復甦抱持樂觀態度。另外，修正預算案也應該會舒緩部分因疫情關係所造成的負面影響。