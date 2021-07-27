SK海力士單季獲利年增38% 看好下半年記憶體晶片需求強勁

SK 海力士 (000660-KR) 周二 (27 日) 表示，由於資料中心擴建和在智慧手機中使用更複雜的晶片，預計 2021 年剩餘時間，對記憶體晶片的需求將持續強勁。

SK 海力士周二發布財報，第二季度營業利益年增 38%，達到 2.7 兆韓元 (23 億美元)，原因是個人電腦和其他設備的記憶體晶片需求迅速激增，而電腦伺服器的需求有所恢復。

財報關鍵數字

營收為 10.322 兆韓元，年增 20%；

營業利益為 2.695 兆韓元，年增 38%；

淨利潤為 1.988 兆韓元，年增 57%；

營業利潤率為 26%；

淨利潤率為 19%。

數據顯示，這是 SK 海力士自 2018 年第四季以來，最高的單季利潤，高於去年同期的 1.9 兆韓元。

公司展望

DRAM 行銷主管 MS Park 在財報電話會議上表示，需求水準遠高於公司今年年初的預期，尤其是基於 5G 的智慧手機和個人電腦。公司預計，這種有利的記憶體市場狀況，將持續到 2021 年下半年。

SK 海力士的樂觀前景與一些市場擔憂不一致，市場擔心，如果全球處理器和其他微晶片短缺持續，打擊部分產品的產量，則記憶體晶片需求可能會下降。

Park 承認，由於零組件供應中斷，需求出現了一些修正，但幅度不大，並不會改變需求成長的基本趨勢。

公司預期，今年下半年的需求也將持續增加，並隨著進入旺季，存儲器市場的良好趨勢將持續下去。尤其是 NAND Flash，會有搭載高容量的行動端新產品上市，並且企業級固態硬碟 (SSD) 需求也將增加。

SK 海力士是全球第二大記憶體晶片製造商，客戶包括蘋果等重要跨國企業。