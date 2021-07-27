〈遠百股東會〉竹北店年底開出 為竹縣首座大型購物中心

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 今 (27) 日召開股東常會，董事長徐旭東表示，遠百體系在全台各地成長開店，幾乎是每 1 年到 1 年半左右會有新店點開出，年底遠百竹北店將開幕，並導入 City’Super，將成為新竹縣第一座大型購物中心。

徐旭東說，國內各地區發展並非那麼均衡，很多地方還是可以加強布局，因此，仍將秉持多角化零售策略持續展店。

遠百總經理徐雪芳進一步指出，百貨業受疫情影響業績狀況，隨著疫情警戒調降至第二級，接下來會努力補回來。

面對數位競爭，徐旭東強調，數位化是長遠趨勢，遠百將加速推動數位轉型，朝「線下體驗、線上服務」二大方向逐步整合實體零售和網路購物，透過 APP、線上購物和社群媒體組成線上 Online 鐵三角，強化網購發展。

另一方面，在中國百貨市場，徐旭東指出，仍帶著希望，百貨體系已在當地發展 20 年，店點面臨商圈變化或是坪數不夠大的問題，需重新整合，會陸續評估適合的投資據點或併購標的。

遠百強調，過去 5 年，已完成建構無紙化辦公室、整合跨部門系統、制定管理指標 KPI 和建立企業入口網 EIP 四大目標，有效控制營業成本，帶動生產力提升，接下來將以「持續展店、強化體驗、創新管理、數位科技、發展網購」作為 5 大主要成長動能。