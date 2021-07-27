隨中國股市慘摔 新興市場本周回吐今年以來漲幅

中國股市的大幅下跌，導致新興市場股票本周抹去了年內的所有漲幅，對於市場是否有望止跌回升，也成為辯論焦點。

據《彭博》報導，MSCI 新興市場指數周一 (26 日) 下跌 2.4%，2021 年迄今的走勢轉為下跌，這一指數有三分之一以上權重在中國，因此周一的大跌受創嚴重，策略師們對前景存在分歧。

波士頓 State Street Global Markets 資深多元資產策略師 Daniel Gerard 表示，與新興市場相比，他們更看好已開發市場，他對東南亞尤其看壞，因為疫情正為企業帶來壓力。

新興市場股票曾是全球經濟增長樂觀的晴雨表，但自 2 月份以來已回吐 12% 的漲幅，原因是人們猜測疫情死灰復燃和流動性限制，將壓低企業收益。相較之下，美國和英國等國較高的疫苗接種率和經濟重新開放，提振了已開發市場股市，今年 MSCI 已開發市場指數上漲了 15%。

(圖表取自彭博)

近期的焦點，更放在中國逐步擴大的監管行動，加劇了人們的憂慮。

摩根資產管理全球多資產策略主管 John Bilton 說：「現在轉回新興市場股票還為時過早，特別是聯準會最近的政策轉變，為美元提供了一些短線支撐。」

馬來西亞和菲律賓股市今年的表現在全球墊底，東南亞仍在應對疫情的反撲。而在中國，互聯網股指數自 2 月份見頂以來，市值已蒸發超過三分之一。

在此背景下，新興市場股票繼續走低。發展中市場指數的遠期本益比為 1​​3 倍，相對於已開發市場指數而言，比其 5 年平均水準低兩個多標準差。

(圖表取自彭博)

儘管如此，還是有人預計新興市場最終會跑贏全球。

聯博駐紐約基金經理 Morgan Harting 認為，許多新興市場會被視為尚未完全消化的周期性復甦的參與者，權重很高的大型科技股，有望再受到關注。他預計，隨著一些監管顧慮得到澄清，中國科技股有望再獲分析師青睞。

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