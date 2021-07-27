〈南亞股東會〉吳嘉昭：2023年前電子材料需求將成長 將持續擴產

南亞 (1303-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，今年營運重點在電子材料發展，上半年相關產能均全產能生產，下半年電子材料獲利將優於化工產品，預估 2023 年前電子材料需求將持續成長，因此啟動擴產與進行去瓶頸，以因市場需求。

吳嘉昭表示，除了電子材料產品，後續還有擴建投資案，將待董事會通過後再對外宣布，往後數年，仍有 ABF 載板及電子產品相關擴建規劃，未來也將視市場狀況適時投入新品、新產能興建。

吳嘉昭表示，今年上半年台灣、中國兩地的銅箔、銅箔基板、玻纖布、 環氧樹脂等電子材料及 ABF 載板等電子產品，均全產能生產，加上新港銅箔四廠、昆山 ABF 新建產能適時開出，且銅箔基板也積極去瓶頸提升產能，對營收帶來不少貢獻。

吳嘉昭認為，在歐美疫情趨緩、逐步解封，及宅經濟、新能源車、風電、5G 與 AI 等應用需求持續暢旺下，加上電子材料、電路板等供給延續上半年缺料狀態，展望樂觀，下半年電子材料產品獲利將更優於化工產品，並預估 2023 年前，電子材料需求都將持續成長。

此外，ABF 載板因應網通需求增加，吳嘉昭指出，將延續智能化生產管理與去瓶頸提高產能，並持續擴建，除已投產的昆山新廠， 明年初錦興廠去瓶頸及自動化改善後，產能將再提升，2023 年樹林廠第一期新擴建完成後，產能將較去年增加 39.3%，對營運貢獻可望大幅增加。