〈焦點股〉IC設計兩天王強漲撐盤 瑞昱改寫天價

台股今 (27) 日盤中下跌逾百點，面臨季線保衛戰，不過，電子權值股持穩，其中，IC 設計二大天王瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 獲得買盤追捧，強漲逾半根停板，其中瑞昱站上 600 元，改寫天價。

網通晶片大廠瑞昱法說釋出下半年、明年樂觀展望，獲得法人按讚，調升目標價，上看八字頭，今日盤中股價大漲逾 9%，最高來到 621 元，創掛牌以來新高。

聯詠同步獲得買盤青睞，站回 500 元關卡，一度勁揚近 9%，衝上 536 元，為近 2 個月來高點；此外，矽智財 (IP) 廠 M31 今天也強勢亮燈漲停，達 443 元，創波段新高。

瑞昱副總黃依瑋於法說會上指出，全產品線持續供不應求，目前看來，今年下半年、明年大部分的時候，不管是晶圓代工、封測廠，供給仍相當吃緊，預期價格都將不斷上漲，第三季營運審慎正向，車用方面，年底前也將有新案 (RFQ) 開出。

瑞昱第二季受惠產品組合大幅優化、漲價效應，毛利率高達 50.41%，創歷史新高，超越外資預估的 47% 高標，營益率、淨利率同步走揚，每股純益 8.43 元；上半年稅後純益 73.59 億元，年增 101%，每股純益 14.41 元，同步寫新猷。

今年面板市況熱絡，對驅動 IC 需求激增，聯詠第二季不僅每月營收站穩 100 億元大關，更接連創高，單季、上半年分別突破 300 億、600 億元大關。聯詠將於 8 月 5 日舉辦法說會。

