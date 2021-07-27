台股賣壓湧高檔震盪 法人估大盤短線緩漲

台股今年以來持續高檔震盪，台股基金也跟著水漲船高，根據投信投顧統計，上半年台股基金規模 3559.29 億元，較去年底大增近 3 成，瀚亞投資表示，目前大盤上漲空間有限，預計呈現「大盤緩漲、個股活躍」。

瀚亞投資表示，今年台股族群輪動快速，不少個股都有亮眼漲幅，然而大盤雖然持續創新高，但是隨著指數來到高檔，族群同漲同跌的情況已不復存在，加權指數上漲空間相對有限。預計將是「大盤緩漲、個股活躍」。

瀚亞投資台股團隊認為，進入第三季電子股旺季後，市場資金可望從傳產股重回電子族群，有利加權指數持續挑戰新高紀錄，而指數觸及 18000 點關卡後，上方沒有籌碼壓力，無須預設高點。

但要注意的是，目前台股波動度勢必增加，須做好風險控管並嚴守紀律，建議可以善用定期定額方式持續加碼主動式操作的台股基金，或者趁大盤出現較大修正時，分批單筆逢低布局，也能參與台股多頭趨勢。

施羅德投資也認為，台股的股價淨值比已來到 2.4 倍，位於股市循環的相對高檔，操作上須重視報酬和風險的平衡，而今年以來台股基金平均績效勝過大盤指數，在選股日益困難之下，建議投資人以主動式基金參與台股。