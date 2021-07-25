台股觸及「萬八」遇賣壓 留意財報季電子拉回風險

台股站上「萬八」後在獲利了結賣壓下，周線再度收黑，法人指出，儘管資金尚未退潮，但須留意即將到來的財報公布高峰期，恐讓電子族群面臨拉回壓力，短線不宜追高。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，持續看好台股表現，近兩日台灣電子股成交量重新回到五成以上，除了盤面亮點 IC 設計、記憶體族群外，主要為電子中小型股表現勝出，但要留意 8 月財報公布季，電子股有可能拉回整理。

周書玄進一步指出，據過去經驗顯示，部分電子股將面臨價值重估的狀況，目前本益比偏高已經上看明年的位置，來到約 20 倍左右，當財報公布利多出盡，買盤縮手下，電子股有機會拉回，傳產股就看跌深反彈，類股良性輪動、有機會帶動大盤重新向上墊高。

周書玄認為，值得觀察的是近期東南亞各地，如越南、印尼、馬來西亞等地新冠變異病毒 Delta 疫情轉趨嚴重，越南當地不乏台商設廠，被迫停工、停止移動等政策，包括傳產的紡織、製鞋等工廠停工，連帶拖累相關產能，也使部分產業股價短期拉回整理。

安聯投信表示，大盤短線上漲多拉回的壓力，但若回歸基本面，產業平均庫存水位持續低，補庫存力道持續發酵；疫苗對於變種病毒亦具效力，解封後的購買力可期待，資金仍維持寬鬆，建議可在拉回時逢低布局。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，由於變種病毒的干擾，讓部分市場目光又開始重新檢視基本面，建議未來則可關注服務和消費的遞延需求熱度，以及就是就業市場的復甦強度，包含工資成長，作為判斷景氣復甦步調，或可能出現風險變數的參考依據。

保德信高成長基金經理人葉獻文說，下週美股超級財報週，包括 Google、蘋果、超微半導體、高通、臉書、亞馬遜等，除了將成為全球科技業下半年的風向球，也將牽動相關供應鏈台廠股價走勢，預期公布前可能使盤面出現量縮觀望心態。

葉獻文認為，先前電子零組件長短料調整的疑慮，已經反映於股市，市場期待蘋果新機最快將於 9 月發表，有利於帶動蘋果供應鏈新一波拉貨潮，配合資金持續回流，有利於蘋果供應鏈與電子股的表現。

葉獻文表示，看好 2021 年全球經濟成長加速，台股全年企業獲利年增率持續上修至 54%，預期第 3 季指數將以區間震盪走升的格局持續上攻，在外銷供貨熱度不減的態勢下，電子股包括 IC 設計、5G、電動車等都是值得留意的題材，以及具補漲行情的消費傳統產業。