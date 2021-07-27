三商壽上半年獲利、淨值雙創紀錄 加碼債券為收入續添活水

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (27) 日公布，自結今 (2021) 年上半年累計稅後純益 27.5 億元，較去年同期大幅成長 90%，主要是適時實現資本利得，以及整體避險成本低於去年同期所帶動，每股稅後純益為 1.1 元，淨值達 442 億元，雙創歷史新高，淨值比為 3.55%。

此外，三商美邦人壽表示，美債殖利率開始升息循環，公司掌握時機加碼進行債券投資，將可為經常性收入持續添加活水。

三商壽商品策略持續著重在投資型及保障型商品，今年上半年新契約保費收入 153 億元，總保費收入 669 億元，其中，投資型商品新契約保費收入佔比高達 88.2%，投資型商品新契約保費亦較去年同期成長 33%，長年繳投資型新契約保費更較去年同期成長 41%，足見公司轉型策略取得成效。

三商壽已完成 1.3 億股普通股現增，以每股 8.3 元，募資 10.79 億元，將有助提高其資本適足率及淨值比率。

三商壽表示，上半年因應 COVID-19 疫情，該公司第一時間依內部營運持續應變措施，迅速建置居家工作環境，並進一步優化遠距投保與數位服務能力，保障員工安全，也確保客戶服務不中斷。更響應 PSI 永續保險原則，將 ESG 永續考量落實到策略及經營行動中，與各界利害關係人共同推廣。