外資大賣開發金逢低接萬海 長榮遭土洋同步賣超

台股今 (27) 日再挫逾百點，外資現貨連 2 賣，期貨也站在空方，空單增加 321 口，來到 3.47 萬口；現股方面，外資大賣開發金 2.47 萬張最多，其餘多集中在電子股，但逢低承接萬海 1.33 萬張，不過，長榮遭外資及投信同步賣超共 1.27 萬張，呈現兩樣情。

外資買超傳產及電子較為平均，包含萬海 1.33 萬張、台玻 7763 張、大成鋼 6813 張、中鴻 5467 張、聚和 5117 張、華新 5085 張；電子股方面，則以鴻海 5690 張最多，景碩 5643 張、聯詠 4201 張，另外還有富邦金 5889 張。

外資賣超來看，開發金 2.47 萬張最多，其餘集中在電子股，包含群創 2.3 萬張、合晶 1.04 萬張、廣宇 7440 張、彩晶 7203 張、欣興 7129 張、光磊 6802 張、新唐 5968 張；傳產方面則以長榮集團的長榮 8161 張、長榮航 7077 張較多。

投信買超最多的則是允強 2110 張，另外還有開發金 1459 張、永豐金 1375 張；電子股則有矽創 1420 張、旺宏 1315 張，其餘如億光、技嘉、合晶逾 1100 張，超豐也有千張。

投信賣超除了長榮 4606 張、中鋼 3789 張外，其餘同樣多為電子股，包含景碩 4248 張、晶技 1684 張、南茂 1500 張、南電 1199 張、全新也有近千張；金融股則以國泰金 1796 張。