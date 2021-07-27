基因編輯醫療大躍進 生醫基金行情後市看漲

新藥研發與新冠肺炎疫苗推升生醫產業基金行情，其中又以基因編輯藥物研究的重大突破備備受關注，在全球醫療產業創新研發能量持續累積，一旦藥物研發成功，未來在相關應用及發展也極具潛力。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，基因編輯技術可以想像成是找到錯誤的 DNA 片段之後，用一把生物分子「剪刀」將錯誤 DNA 片段切開，剔除錯誤基因之後，再於缺口處「貼上」正確的 DNA 片段，以根治疾病，這項技術一直被視為劃時代的創新生物科技新藥技術。

6 月 26 日美國生物科技公司 Intellia Therapeutics 和 Regeneron 在美國周邊神經學會年會中公布了基因編輯技術藥品 NTLA-2001 第一期人體臨床實驗的正面結果，此項創新進展為全球首創體內 CRISPR 基因編輯的人體臨床實驗結果，消息一出，帶動 Intellia (NTLA-US) 股價大漲逾 50%。

江宜虔分析，醫療產業的研發成果具有爆發性成長，但前期的研發成本高，需要資金活水以活絡產業發展，根據麥肯錫公司估計，創投公司及私募股權基金投資在製藥及生物科技公司的金額，由 2010 年的 85 億美元，大幅成長 232% 至 2018 年的 283 億美元。

另外，投資在醫療科技創新產業的金額，同樣由 2010 年的 108 億美元，明顯成長 186% 至 2018 年的 308 億美元，且 2021 年第一季美國生物科技產業由資本市場籌資金額達 277 億美元，創歷年新高，顯示目前投資人對生物科技產業的投資偏好仍高，預期在投入資金大幅成長之下，將利於加速醫療產業的創新研發速度。