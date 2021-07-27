敦泰Q2每股賺10.43元 上半年賺回近1.5個股本

敦泰 (3545-TW) 今 (27) 日公告 6 月自結，稅後純益 8.57 億元，年增 660%，每股稅後純益 4.67 元，第二季稅後純益 20.99 億元，季增 148%，年增 1862%，每股稅後純益 10.43 元，累計上半年稅後純益 29.45 億元，年增 1602%，每股稅後純益 14.67 元；受惠驅動晶片全面調漲，敦泰上半年就賺近 1.5 個股本。

敦泰去年第四季起，由於晶圓代工吃緊影響，首次全面性調漲價格，今年第一季晶圓代工費用上漲，被動漲價 10-15%，第二季又因車用晶片產能排擠效應，再度全面性漲價，整體驅動晶片累積漲幅較去年同期近 1 倍。

展望第三季，敦泰預期，由於晶圓代工成本再度走揚，將再向客戶調漲 10-15%，出貨量也可望較上季微幅成長，有助毛利率維持高檔，且因目前 TDDI 供給缺口仍有 20%，在供不應求情況下，缺口縮小可能性偏低。

敦泰 6 月營收 19.13 億元，月減 1.91%，年增 77.58%，第二季營收 57.72 億元，季增 32.69%，年增 109%，累計上半年營收 101.22 億元，年增 78.29%。