〈台股盤前要聞〉英特爾晶圓代工奪大單、聯發科Q3營收估季增5% 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，英特爾晶圓代工傳出新進展，拿下高通、亞馬遜訂單，等同組成美國聯軍，將為台積電營運帶來新的壓力；聯發科受供應鏈產能限制影響，第三季營收季增幅高標為 5%，估創 11 年來最小增幅，形同是最淡的旺季。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

英特爾跨晶圓代工 拿下高通、亞馬遜訂單組美國同盟 台積電營運承壓

英特爾 (INTC-US) IDM 2.0 戰略計畫有新進展，繼先前宣布跨入晶圓代工領域後，周一宣布拿下高通、亞馬遜兩大客戶訂單，開始分食台積電 (2330-TW) 的晶圓代工大餅，在美國政府積極建立本土半導體供應鏈下，英特爾此舉等同宣告美國半導體聯軍成立，為台積電營運帶來新的壓力。閱讀全文...

聯發科 Q3 營收季增高標 5% 創 11 年來最小季增幅

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (27) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，今年半導體產業受供應鏈產能限制，季節性因素不同於往年，預計第三季營收約 1257-1319 億元，季增幅高標為 5%，估創 11 年來最小季增幅，形同是最淡的旺季。閱讀全文...

6 月景氣對策分數減少 1 分 燈號連五亮紅燈

國發會昨 (27) 日公布 6 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 40 分，較上月減少 1 分，燈號連五亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，整體景氣仍維持熱絡，但 6 月批發零售餐飲、製造業營業氣候測驗點受國內疫情干擾，相對弱勢。閱讀全文...

旺宏產能滿載下半年樂觀 6 吋廠出售案本季可望定案

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (27) 日召開法說會，總經理盧志遠表示，目前產能仍滿載，下半年營運樂觀；至於 6 吋廠處分計畫目前進度良好，希望暑假期間可完成。閱讀全文...

和康生私募引入台塑生醫 鐵三角共組生技大聯盟

和康生 (1783-TW) 昨 (27) 日公告，將辦理私募普通股 753 萬股，每股 32.83 元，預計募集資金 2.47 億元，引進策略性投資人台塑生醫，台塑生醫將持股和康生 9.78%，加上大股東大江 (8436-TW)，將共組生技大聯盟平台，搶攻醫材領域商機。閱讀全文...

Lucid Air 下半年交車 良得電等線束廠受惠

美國電動車新創 Lucid Group (LCID-US) 周一正式於那斯達克上市，掛牌首日大漲逾 10%，隨著公司宣布首款新型電動車 Lucid Air 將在今年下半年交車，供應線束的良得電 (2462-TW) 以及貿聯 - KY(3665-TW) 下半年業績添動能。閱讀全文...

力成上調資本支出至 170 億元 Q3 營收可望續創高

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 昨 (27) 日召開法說，因應客戶需求成長，將今年資本支出至由 150 億元上調至 170 億元，在客戶需求續強下，看好第三季營收成長動能強勁，法人看好可望續創高；而由於材料價格上漲，將與客戶溝通漲價。閱讀全文...