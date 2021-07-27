〈景氣燈號〉6月對策分數減少1分 燈號連五亮紅燈

國發會今 (27) 日公布 6 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 40 分，較上月減少 1 分，燈號連五亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，整體景氣仍維持熱絡，但 6 月批發零售餐飲、製造業營業氣候測驗點受國內疫情干擾，相對弱勢。

6 月景氣對策信號 9 個構成項目中，僅製造業營業氣候測驗點由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少 1 分，其餘 8 項燈號不變；領先指標、同時指標均呈現疲弱，分別是連 5、3 個月下滑，跌幅達 5.52%、1%，落後指標也首度轉為下滑。

吳明蕙表示，從 6 月領先、同時、落後三大指標觀察，皆反映短期內需服務業受疫情干擾，但整體產業仍維持熱絡，隨著三級警戒降為二級，有助內需回溫、勞動市場改善，認為整體製造業景氣尚未反轉，下半年可望維持穩健，預期 7 月景氣燈號仍將續亮紅燈。

國發會指出，6 月整體產業受惠全球經濟穩健復甦，帶動 5G、車用電子、高效能運算等科技應用需求續強，加上傳產貨品需求上升，貿易、生產、銷售、金融面指標均持續擴增，僅內需產業受國內疫情影響，抑制部分內需指標轉弱。

展望未來，隨著政院為減緩疫情衝擊，陸續推出紓困方案，加上防疫警戒降為二級，國發會預期，內需消費可望逐漸回溫，加上國內生產製造維持正常，在全球經貿穩健復甦下，我國出口動能可望續強。