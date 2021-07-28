疫苗生產出包！莫德納：海外地區疫苗交付面臨延誤

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 週二 (27 日) 表示，因實驗室測試出了問題，美國以外地區的疫苗生產夥伴正面臨供貨延誤風險，未來 2-4 週的疫苗交貨時間恐出現短期調整。

莫德納發言人 Colleen Hussey 透過電子郵件表示，雖然問題已經解決，但也耽誤了莫德納疫苗在美國以外市場的交貨時間。

莫德納聲明指出：「我們將與政府保持密切聯繫，且認知到交貨計劃對疫苗接種的重要性。莫德納正在和製造夥伴共同努力，盡可能將疫苗短缺對所有國家的衝擊降到最小。」

Hussey 稱，該公司目前仍持續在運送疫苗，但缺乏額外庫存來緩解臨時爆發的供應中斷問題。

南韓國務總理金富謙週一 (26 日) 透露，莫德納已向其表示，因生產問題將調整疫苗供應計畫。

交貨延遲消息傳出後，台北時間週三 (28 日) 零時許，莫德納盤中跌 4.1%，暫報 322.01 美元。

莫德納並未說明具體問題為何，該公司在海外的合作夥伴包含瑞士的龍沙集團 (Lonza Group) 和西班牙的 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA，前者負責生產核心疫苗成分，後者負責裝填疫苗。