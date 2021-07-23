全台接種疫苗突破600萬人次 AZ、莫德納開放第2劑施打

全台 COVID-19 疫苗接種突破 600 萬人次，人口涵蓋率達 24.94%、劑次人口比 25.8%。疫情指揮中心發言人莊人祥今 (23) 日宣布，不論是 AZ 或莫德納，已經完成接種第一劑者，即日起可預約接種第二劑，如有迫切出國需求者，可提出證明文件提早施打。

本土疫情逐漸降溫，我國持續接種疫苗，根據統計，昨天接種 14 萬 7725 人次，因為是此輪疫苗接種的最後一天，人次略顯下滑，全台迄今累計接種 605 萬 9596 人次，其中 AstraZeneca 接種 320 萬 3146 人次，Moderna 接種 285 萬 6450 人次。

截至 22 日止，全台疫苗接種人口涵蓋率 24.94%，劑次人口比 25.80(劑 / 每百人)，提前達成總統蔡英文原訂 7 月底接種 25% 的目標。

莊人祥也宣布，已經接種過 AZ 及莫德納疫苗的民眾，符合第二劑接種時程者，皆可至各縣市 COVID-19 疫苗合約醫療院所公費接種。

AZ、莫德納疫苗目前第二劑接種間隔為 10 至 12 週，但第一到三類對象及孕婦，莫德納疫苗接種第一劑後滿 28 天，即可接種第二劑，請至各地方政府衛生局規劃提供接種服務的合約醫療院所，透過提供的預約掛號管道接種第二劑疫苗。

對於民眾有出國急迫性須提前接種者，莊人祥表示，請提出相關證明文件 (如機票等)，接種單位可酌情提供接種，並請地方政府衛生局及合約醫療院所共同協助該等對象完成接種。