〈美股熱門股〉UPS前景看淡挫跌7% 莫德納疫苗生產出包跌逾2%

UPS 前景看淡 挫跌 6.99%

美國快遞巨擘 UPS(UPS-US) 第二季營收和獲利超過華爾街分析師預期，但市場擔心疫情推動的電商榮景正逐漸消退，周三（27 日）股價下跌 6.99% 至每股 195.19 美元。

UPS 第二季營收年增 14.5% 至 234.2 億美元，優於 Refinitiv 分析師預期的 232.4 億美元，經調整後每股獲利 3.06 美元，也優於 Refinitiv 分析師預估的 2.82 美元。

該公司表示，第二季國內業務量下降 2.9%，主要是電子商務方面的業務比去年同期減少 4%。Cowen Research 分析師 Cowen Research 在一份報告中寫道：「投資人可能將此解讀成疫情趨動的需求正在放緩。」

此外 UPS 也表示，今年下半年國內包裹量可能承壓，因為部分消費者重返店內購物，且在貨物受港口與鐵路影響之際，客戶爭相補充庫存。

莫德納疫苗生產出包 下跌 2.19%

莫德納（Moderna）(MRNA-US) 由於實驗室檢測問題，耽誤美國以外的合作夥伴疫苗生產，放緩該公司在其他市場推出疫苗速度，周三股價下跌 2.19% 至每股 328.50 美元。

莫德納發言人表示，目前沒有為了更快交付疫苗而保留安全的庫存量，這意味著沒有沒有庫存能緩解此次的延誤事件。不過該公司發言人也說，目前問題已解決，但未來 2 至 4 周的疫苗交貨時間恐出現短期調整。

莫德納生產出問題延遲交貨，恐影響南韓接種計畫。南韓疫苗採購組組長 Jung Eun-young 表示，供應問題與負責生產的瑞士的龍沙集團 (Lonza Group) 、負責裝填疫苗的西班牙的 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 有關。

F5 Networks 第三季亮麗財報加持 勁揚 6.20%

網路服務公司 F5 Networks(FFIV-US) 在日前公布的亮麗財報加持下，周二股價勁揚 6.20% 至每股 204.57 美元，盤後續漲。

F5 Networks 會計年度第三季營收報 6.52 億美元、每股獲利報 2.76 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預估的 6.38 億美元與 2.46 美元。

此外，F5 Networks 也公布第四季樂觀財測，預計營收將介於 6.6 億至 6.8 億美元之間、每股獲利將介於 2.68 美元至 2.80 美元之間，而 Zacks 調查共識分別為 6.632 億美元與 2.73 美元。該公司表示，雲端服務需求激增是本季財報主要成長動力。