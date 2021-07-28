需求激增 美國期銅價格漲至全球最高

由於需求飆升與物流瓶頸，紐約商品交易所（COMEX）期銅價格飆升，美國買家正面臨全球最貴的銅價，遠高於倫敦金屬交易所（LME）與上海期貨交易所。

自上周五來，COMEX 9 月交割的期銅價格，一直高於 12 月交割的期銅價格，兩者呈現呈逆價差，反映短期供應吃緊且需求殷切。COMEX 是目前唯一銅期貨呈現逆價差的主要交易所，而該交易所追蹤的銅庫存自 4 月初以來一直在下降。

因此在 COMEX 交易銅的價格，會比 LME 周二（27 日）交易的銅價每噸高出 250 美元以上，為 2011 年以來最大價差。此外，COMEX 銅價也高於上海期貨交易所，在不包含增值稅的情況下。

美國期銅價格高於倫敦、上海的情況，凸顯出投資人對不同地區前景有不同看法。銅、鋼等大宗商品今年大幅上漲，部分原因是投資人押注美國政府重建基礎設施的巨額支出將提振需求，而新冠疫情引發的供應鏈問題，更助價格進一步上揚。

與此同時，歐洲從疫情復甦腳步較緩慢，而中國擔憂通膨失控，採取平抑物價措施，影響兩地的大宗商品展望。

花旗集團分析師 Oliver Nugent 說：「這一切的根源在於全球貿易摩擦，不過也反映出需求強勁的事實。」

美國市場的供應吃緊與 LME 的情況形成對比，LME 銅現貨的交易價格低於銅期貨，而且 LME 追蹤的銅庫存自 6 月初以來一直在上升。Nugent 表示，LME 的鹿特丹倉庫銅庫存自上月初以來已增加逾 40%。

包括銅在內的金屬價格周二普遍下跌，主因在於中國對科技業的打壓，以及對 Delta 變種病毒擴散的擔憂。

COMEX 9 月交割的期銅價格下跌 0.9% 至每盎司 4.544 美元，相當於每噸約 10,019 美元，LME 期銅價格下跌 0.5% 至每噸 9758.50 美元。上海期貨交易所 9 月交割的期銅價格收每噸人民幣 72,010 元，扣除增值稅後相當於每噸 9,800 美元。