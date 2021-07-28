外資撤離中國 離岸人民幣美盤重貶逾400基點 中間價大貶約200基點

中國加強產業監管，甚至不排出祭出強迫下市的激烈手段，外資大舉逃離大中華市場，即便美元指數下挫，但在資金瘋狂逃離的衝擊之下，人民幣貶勢更重，離岸人民幣在美國盤崩貶 426 基點，收報 1 美元兌 6.5233 人民幣，貶破 6.5 大關。

周三 (28 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 195 基點，報 1 美元兌 6.4929 人民幣。

招商銀行表示，中、港市場避險情緒升溫，影響股市表現，觸發人民幣匯率波動。人民幣匯率本身存在補跌需求，再加上外在環境及股市崩盤等因素，使人民幣匯率走出近期狹幅波動的走勢而大貶。

招商銀行認為，在全球風險偏好下滑、風險資產回檔的時間點，人民幣匯率貶值壓力會有所增加。

興業銀行則指稱，受高結匯需求支撐，人民幣匯率短期修正的壓力在可控制範圍。

外資交易員則提到，繼黑色星期一之後 A 股、港股於周二 (27 日) 持續重挫，市場避險情緒急速升溫。同時，離岸人民幣在貶破 6.5 重要支撐價位後使得人民幣向下走貶的空間打開，但不確定因素仍然偏多。

他補充表示接近 8 月份，中資企業紅利匯出的時間將近，這可能也對人民幣交易情緒造成影響。

在今日凌晨美國盤，離岸人民幣貶破 1 美元兌 6.5 人民幣的重要關卡後，早盤離岸人民幣回穩，但仍偏弱勢。截至上午 10:13 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.5157 人民幣，升值 79 基點，幅度 0.12%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.5053 人民幣，升值 59 基點，幅度 0.09%。

