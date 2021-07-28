南韓單日確診創高 正值暑假加上Delta病毒蔓延 未來恐再飆升

南韓中央防疫對策本部在 28 日 (週三) 宣布，截至當天深夜 12 點， 24 小時內新增 1896 例的新冠肺炎 (COVID-19) 確診，創下單日新高。其中本土個案有 1823 例，境外移入有 73 例。

南韓在進入 7 月之後，第 4 波疫情愈發明顯。疫情從大首爾地區擴散到南韓各地，單日新增確診也連續 7 天超過 1000 人。

南韓先前的單日確診紀錄發生在上週四 (22 日)，當時有 1842 例的新增確診，當中包含南韓政府派遣到非洲東部索馬利亞海域執行反海盜任務的海軍「清海部隊」的 270 例確診，也造成新增確診人數在一時之間向上竄升。

傳染力強大的 Delta 變種病毒株在南韓蔓延，又正值暑假期間人潮移動達到高峰，這也讓人擔憂確診人數的增加步調可能加快。防疫當局及專家們在先前就曾提出警告，預料單日新增確診有可能突破 2000 人。

南韓 28 日宣布的本土個案有 1823 人，這個數字也超越上週三 (21 日) 的 1725 人紀錄。首爾市 568 人、京畿道 543 人、仁川市 101 人，大首爾地區一共有 1212 人確診、占整體的 66.5%。

而在大首爾地區之外，釜山市 99 人、慶尚南道 93 人、大田市和江原道各 74 人、大邱市 54 人、忠清北道 40 人、慶尚北道 32 人、忠清南道 30 人、光州市 25 人、濟州道 23 人、全羅北道 22 人、蔚山市和全羅南道各 17 人、世宗市 11 人，合計 611 人。這也是繼 2021 年 2、3 月，以大邱、慶尚北道為主的第一波疫情以來，單日新增確診再度超越 600 人。

另一方面，境外移入的新增確診案例報 73 人。其中有 33 人是在機場及港口的檢疫過程發現，其餘 40 人是在入境後的自主隔離期間發現陽性確診。

死亡案例較前一天增加 4 人、累計達 2083 人。南韓國內的新冠肺炎平均致死率報 1.08%。病危和重症患者人數較前一天增加 17 人、累計達 286 人。

南韓在 27 日共實施了 5 萬 7006 件的檢測，較前一天多出 743 件。