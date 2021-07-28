〈台股盤中〉電金傳權值股一面倒 失守季線一度摜破萬七

美股四大指數收黑，台股今 (28) 日在半導體雙雄領跌下，電、金、傳殺聲隆隆，中小型股賣壓全出，開盤不到小時指數大跌超過 300 點，一度跌破萬七關卡，最低探至 16893.7 點，失守季線，估量爆出 8000 億元。

電子權值股方面，半導體雙雄同步疲軟，台積電續弱，下跌 0.34%；聯發科昨日法說公布財報與展望，上半年大賺 3 個股本，不過第 3 季恐出現最淡旺季，股價失守 900 元關卡，最低至 890 元，跌幅逾 5%；鴻海、大立光、台達電、華邦電等賣壓沉重。

聯發科領跌下，IC 族群一片倒，類比科、研通、鈺創、M31、富鼎、安國、智原、新唐、晶相光等均亮燈跌停；九暘、亞信、九齊、凱鈺、應廣、矽創、沛亨跌逾半根停板。

散裝航運族群表現虎頭蛇尾，貨櫃三雄開小高後，隨即跳水下殺，陽明一度打入跌停、長榮也有逾半根跌停、萬海也有近 1% 跌幅；其他指標股東森跌停鎖住，建新國際、台船、中櫃、台聯櫃均在盤下。

中國擬對熱軋鋼捲等鋼材課徵出口關稅，此舉恐讓全球鋼鐵供應吃緊加劇，鋼價硬挺後市可期，帶動鋼鐵族群相對抗跌，允強、燁興拉出逾半根停板，彰源、春雨、運錩、佳大、高興昌漲幅逾 2%。

生技族群也有零星個股表現，高端疫苗漲幅近半根停板，大股東基亞、云辰也有逾 2% 漲幅；台塑生醫擬斥資 2.5 億元參與和康生私募案，激勵和康生今日股價跳空漲停，來到 49.65 元，和康生大股東大江也有近 2% 漲幅。

法人表示，美國科技股近期湧現賣壓，美股回檔收低，台股則受到國際股市、外資動能轉弱影響，大盤短期維持偏弱整理態勢。