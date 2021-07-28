蔡英文完成意願登記 選擇接種高端COVID-19疫苗

全台 COVID-19 疫苗接種突破 700 萬人次，人口涵蓋率達 28.74%，劑次人口比也逼近 30%，總統蔡英文今 (28) 日再宣布，已經完成疫苗意願登記，選擇接種國產高端疫苗 (6547-TW)。

指揮中心表示，從昨天下午開始，疫苗施打意願登記與預約系統已經重新開放，讓 18 歲以上的國人進行意願登記，並將高端疫苗列為選項之一，滿 20 歲者均可勾選。

蔡英文於臉書發文指出，已經在意願登記平台選擇接種高端疫苗，強調安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。自己也會去接種國產疫苗，請大家放心。

蔡英文呼籲，所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約，疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，相信不久後就可以恢復如常生活。

根據疾管署資料， 截至 7 月 26 日止，全台累計接種疫苗 701 萬 3130 人次，AstraZeneca 接種 410 萬 1387 人次，Moderna 接種 291 萬 1743 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 28.74%，劑次人口比 29.86 (劑 / 每百人)。