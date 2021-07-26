〈全國降二級警戒〉邊境嚴管防堵Delta病毒 38歲以上將開放施打AZ疫苗

國內疫情明 (27) 日起降至二級警戒，但為了防堵 Delta 變種病毒入侵，政府仍持續執行邊境嚴管措施。疫情指揮中心今 (26) 日再宣布，COVID-19 疫苗施打意願登記與預約系統第四輪預計 30 日起開打，38 歲以上的國人約 144 萬人，將會陸續收到簡訊，即可預約施打 AZ 疫苗。

指揮官陳時中表示，自 7 月 27 日上午 10 點起，1983 年 12 月 31 日 (含) 以前出生的民眾、宜蘭縣 / 基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者共約 144 萬人，將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至 7 月 29 日中午 12 點截止。

陳時中說，第四輪可接種疫苗為 AstraZeneca 新冠疫苗，施打期間預計自 7 月 30 日至 8 月 6 日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

指揮中心提醒，請民眾於疫苗施打意願登記與預約系統開放意願登記時，先進行意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。

國內疫情降級不鬆懈，指揮中心表示，自今年 7 月 27 日起調降疫情警戒標準至第二級，但考量全球 COVID-19 疫情回升、Delta 變異株持續傳播，為避免境外移入病例增加我國檢疫防疫量能及醫療資源的負擔，將持續執行「邊境嚴管」措施。

指揮中心指出，未持有我國有效居留證的非本國籍人士，持續暫緩入境；緊急或人道考量等經專案許可者除外。持續暫停旅客來臺轉機，指揮中心也將視國內外疫情及社區防疫執行狀況，適時滾動調整。