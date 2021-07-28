雄獅插旗金門推新品牌 年營收估上看1億元

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (28) 日宣布，旗下品牌「旅天下」看好離島觀光商機，已展開布局計畫，除了第一季進駐金門成立分公司，最新與當地業者共同投資推出新品牌「金牪」，預期每年可為旅天下帶進上億元營收，目標成為金門第一伴手禮品牌。

雄獅旅天下投資金牪餐廳與賣場，與金門在地業者合資成立甘棠企業，資本額 1500 萬元，由旅天下持股 40%。

雄獅說明，金牪是以金門酒糟牛為主打的品牌，耗資千萬元將金門畜試所內員工福利社改裝為餐廳、伴手禮專賣店，專營金門牛料理、牛肉乾、牛肉料理包和牛軋糖等系列商品，希望結合雄獅和在地資源，打造成新型態的旅遊熱點。

旅天下總經理李嘉寅表示，金門畜試所隸屬金門縣政府，長期輔導農民生產具產銷履歷驗證的優質產品，雄獅投資金牪後，未來相關商品將建置自營品牌網站，並進駐雄獅嚴選等各大電商平台，結合集團資源全力推廣。

金牪餐廳 5 月起已開始試營運，雄獅預估，未來一年來客數可達 5 萬人次，帶進約 2000 萬元營收，加上商品販售營收約 8000 萬元，合計年營收上看 1 億元，未來也將開發牛排、燒烤等商品。

雄獅正逐步轉型為生活產業集團，除了整合食宿遊購行等多方資源，並搶進交通樞紐或熱門觀光地區插旗設點，旅天下於 3 月進軍金門成立雙獅聯合國際旅行社金門分公司，並與在地的金廈海運合作推出初日號海上遊程，未來可望與金門縣政府合作，進一步推出觀光導覽行程。