寧德時代29日新品發表 電池族群止跌反彈

周三 (28 日) 寧德時代宣布鈉離子電池發布會將於 7 月 29 日 15 點 30 分舉行。5 月底寧德時代創辦人曾毓群在股東會曾透露相關研發動向之後，而這一新技術即將掀開面紗。

而在寧德時代的利多消息帶動下，今日 A 股電池概念股止跌反彈，寧德時代股價在收盤前暫時回到每股人民幣 500 元之上。

鈉離子電池並不是新的電池技術，早在上個世紀 70 年代，這一概念便被提出，目前仍處於產業發展的初期。

鈉離子電池主要有三大優勢。第一上游原料資源豐富。鈉離子在地球上的儲量是鋰離子約 1200 倍。全球鋰儲量分佈主要集中在智利、澳洲、阿根廷三國，分佈極不均衡，反觀各國家均可採用海水製作鈉鹽，所以鈉資源分佈平均。

第二則是具成本優勢。鈉離子化合物價格穩定且低廉，約人民幣 250 元 / 噸，為電池級碳酸鋰價格的 1/50 左右。根據中科海納數據顯示，鈉離子電池 BOM 成本較鋰電池低三成。

第三鈉離子電池電化學性能相對穩定，更具安全性。

(圖片: AFP)

不過，鈉離子電池也是有缺點。首先就是能量密度較低。磷酸鐵鋰電池能量密度可達 200Wh/kg，三元電池約 240Wh/kg，鈉離子電池只有 100～150Wh/kg。

第二則是循環壽命短。鈉離子電池目前回充次數最高達 1500 次，明顯低於磷酸鐵鋰電池的 6000 次與三元電池的 3000 次。

最後則是產業鏈仍不完善，產品性能、成本控制及應用場景等有待進一步檢驗。

產業前景來看，廣發證券預計 2025 年中國鈉離子電池潛在需求量為 123 GWh，以磷酸鐵鋰電池價格計算，約人民幣 537 億元的產值。

至於中信證券、國泰君安、華金證券均看好鈉離子電池在儲能方面的應用，認為這一技術可望在能量密度較低要求的電力儲備、工程機械、通信基地台等場景實現商業化。

值得一提的是，上周五 (23 日)，中國發改委、中國能源局在新型儲能發展指導意見中，便提出加速鈉離子電池等技術展開規模化試驗。

