風雨生信心 中國官媒齊聲推A股

中、港股市面臨外資大逃殺的陰影，中國官媒－「證券時報」、「中國證券報」等等官媒紛紛在頭版不約而同指出，近期 A 股下跌是多重因素共同作用的結果，A 股沒有系統性風險，總體經濟仍然處於穩定回升的階段，短期 A 股的震盪不改 A 股長線牛市前景。

中國官媒稱中國經濟的廣度與厚度、市場本身具有的優勢，都將決定 A 股市場中長期上漲的趨勢不會改變，投資人應當對中國股市有足夠信心，且投資者也應理性看待 A 股波動，在評估自身風險承受能力的基礎上，理性地作出投資決策。

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同時也有公、私募經理人對 A 股未來表達對盤勢的看法，星石投資表示，A 股回檔主要是三因素所導致：一是市場不利因素增加，投資人情緒波動較大；二是部分產業上市公司的發展面臨不確定性；三是前期資金過度集中在特定類股群，獲利了結賣壓引發明星產業或個股出現重挫。

聚鳴投資則認為，A 股現階段領跌的多為過去兩年漲幅較大的類股和個股。這波 A 股下跌為結構性調整，因此持續大跌的可能性不大。未來 A 股結構性行情將延續，電動車、軍工等族群成長性和產業趨勢非常好，仍是人氣指標。再者金融、地產等傳統產業過去跌幅較重，估值風險不大，可成為 A 股撐盤的重心。

南方基金則表示，A 股後市仍以大幅震盪為主。風險的釋放最終會反映到成交熱度的變化，一旦熱度回到偏低水準，階段性修正將進入尾聲。A 股均價逐年抬升的趨勢非常明顯，對於未來大的方向應保持樂觀。在產業層面，科技、消費、醫藥仍是中長期佈局的主流。