〈財報〉MLCC大廠TDK繳亮眼財報 全年營益預測年增35%

日本生產 MLCC 等零組件的電子大廠 TDK(6762-JP)，週三 (28 日) 盤後公布最新財報。2021 年度第 1 季 (4 到 6 月) 的營業利益報年增 67.2% 至 308 億日圓，全年度營收預測年增 8.2% 至 1.6 兆日圓。

TDK 也於同 (28 日) 宣布，該公司將於 10 月 1 日當天、針對 9 月 30 日的公司股東來實施 1 拆 3 的股票分割。2021 年度底 (至 2022 年 3 月) 的配息預測為 32 日圓 (分割前換算為 96 日圓)，高於原先預測的 95 日圓。全年配息預測以分割前來換算為 191 日圓，較原先預測作出 1 日圓的上修。

TDK 股價週三 (28 日) 收在每股 13270 日圓，較上個交易日下跌 1.48% 或 200 日圓。

基於 GAAP 的 2021 年度第 1 季合併財報關鍵數據：

營收報年增 35.8% 至 4200 億日圓。

營業利益報年增 67.2% 至 308 億日圓。

稅前純益報年增 55.7% 至 322 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 102.1% 至 266 億日圓。

依產品類別區分的 2021 年度第 1 季營收概況：

包含電容器、電感裝置在內的被動元件報年增 43.7% 至 1211 億日圓。

感測器應用製品報年增 82.5% 至 268 億日圓。

磁性應用製品報年增 58.4% 至 606 億日圓。

能源應用製品報年增 27.2% 至 1995 億日圓。

其他報年減 22.2% 至 118 億日圓。

其中，車用市場的表現雖然沒有恢復到疫情前水準，但由於零件使用量的增加，接單表現持續暢旺。

ICT 市場則是延續前一季的接單表現，筆電、平板的相關需求穩固。

智慧型手機生產受到晶片短缺及印度、東南亞疫情升溫影響，零組件需求只比前一季高出一些。

而前一季表現不佳的資料中心需求則出現回溫，硬碟生產有所好轉。

第 1 季的日本海外營收年增 35.6% 至 3849 億日圓。海外營收在整體合併營收的占比為 91.7%，較去年同期減少 0.1%。

2021 年度財測關鍵數據：