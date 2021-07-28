〈台股盤後〉賣壓沉重摜破季線 靠航海王逆轉跌幅收斂 指數收17135點

台股今 (28) 日持續走跌，在權值股王、航運帶頭下殺，早盤指數一度大跌逾 350 點，指數摜破「萬七」、失守季線，所幸尾盤買單進場急拉，航運跌深反彈，大盤跌幅收斂，但終場仍下跌 134.65 點、收在 17135.22 點，仍未收復季線，成績交量 5554.84 億元。

台股早盤電金傳同步翻黑，在恐慌性賣壓氛圍下指數一度重挫 359 點，失守 17000 點整數關卡，權值股台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 股價表現疲弱，航運股也不敵賣壓襲擊，拖累大盤指數早盤重挫。

IC 設計族群中，指標股聯發科終場大跌逾 5%，股價收在 890 元，其他包括敦泰 (3545-TW)、研通 (6229-TW)、鈺創 (5351-TW)、矽創 (8016-TW)、M31(6643-TW)、富鼎 (8261-TW)、創惟 (6104-TW)、晶相光 (3530-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等 14 檔 IC 設計族群也同步打入跌停。

航運族群今天震盪相對劇烈，貨櫃三雄萬海 (2615-TW) 盤中一度跌破 200 元關卡，尾盤在買單急拉下股價翻紅攻上漲停，收在 225.9 元，長榮 (2603-TW) 同樣開高走低，盤中在買單拉抬下，股價緩步爬升，終場收在 131.5 元；陽明 (2609-TW) 表現相對疲弱，終場下跌 3.6%、收在 118 元。

鋼鐵族群表現相對抗跌，包括燁興 (2007-TW) 終場大漲逾 6%、彰源 (2030-TW)、允強 (2034-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、運錩 (2069-TW)、春雨 (2012-TW) 等分別也有 1%~3% 漲幅。

