開發金百分百併購中壽進度 兩大前提下時限內完成

開發金 (2883-TW) 今 (28) 日舉行線上法說會，外界關切距離百分百併購中壽 (2823-TW) 期限剩不到一年，併購進度如何，開發金表示，會衡量市場並保障雙邊股東權益，在金管會時限內擇期完成。

開發金累計今 (2021) 年上半年稅後純益約 169.6 億元，子公司獲利顯著成長，其中，持股比例達 56% 的中壽貢獻最大，中壽今年上半年獲利貢獻 76 億元，比去年上半年增加 246%。

凱基證券今年上半年獲利貢獻 56 億元，較去年同期增加 230%。中華開發資本今年上半年獲利貢獻 27 億元，優於去年同期虧損。凱基銀行今年上半年獲利貢獻 22 億元，較去年同期增加 29%。

關於收購中壽進度，金管會限定期限是 2022 年 6 月，距今只剩不到一年，財務長黃碧玲並未給明確時間表，僅表示會衡量市場並保障雙邊股東權益，在金管會時限內擇期完成。

展望未來，開發金總經理龐德明指出，開發金集團擬定 ABCDE 五大策略 (數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行)，已有多項進展。子公司也根據五大策略擬定發展方向，確立未來規劃與目標。

龐德明表示，開發金成為台灣首家與微軟策略合作，導入微軟雲端方案的上市民營金融機構，加速數位轉型，目標成為台灣金控公司股東權益報酬率前五名的公司，今年上半開發金已達陣，未來公司將更有效率應用資金和資產。

而各子公司也陸續在五大策略有所進展，包括：中壽著重數位創新，已推出刷臉數位保險以提升顧客體驗；隨著財富管理業務和淨利息收益持續增長，凱基銀行則專注於收益率及效率的提升。

而中華開發資本著重新資金募集，擴大資產管理業務，推出昆山台商發展基金與群創開發基金；凱基證券在擴大資產管理規模的同時也不忘優化客戶體驗，不僅在台灣承銷市場市占率增加，海外利潤也同比增長 96%。

開發金今年也積極加速在大陸的消金業務拓展，凱基銀行 6 月董事會時已通過參與大陸地區蘇銀凱基消費金融有限公司增資案，蘇銀凱基消費金融公司原實收資本額人民幣 6 億元，新增資本額人民幣 20 億元。凱基銀總經理曹慧姝表示，公司看好中國政策利多和規模經濟將有利消金公司發展，因此對蘇銀凱基消費金融進行增資擴大營運規模。