〈精測法說〉下半年營收逐季走揚 對明年有非常高的期待

探針卡業者精測 (6510-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理黃水可指出，由於疫情影響，第二季營運表現不如預期，但隨著疫情影響淡化，客戶也恢復驗證，預期下半年營收將逐季成長，且隨著 All in House 全自製解決方案發酵、產品線逐步完整，公司對明年有非常高的期待。

精測往年旺季為第二、三季，不過，今年由於京元電 (2449-TW)6 月初爆發移工群聚染疫、全面降載生產，精測產品出貨後，也因客戶無法到廠驗證，導致營收認列時間往後遞延，預期 7 月仍會對營收有些微影響，8 月起可恢復正常。

黃水可表示，精測近來除了布局探針卡，也積極分散各產品應用、客戶，成效已逐步顯現，第二季 RF、HPC 占探針卡營收比重達 22%、15.8%，較上季的 5.7%、0.2% 大幅優化，其中，RF 受惠 5G 新手機出貨，預期接續幾年還會有不錯成長，HPC 也隨著應用層出不窮，成長空間也大。

客戶方面，黃水可預期，精測今年最大客戶占公司營收比重有機會達 30% 以上，公司也找到其他成長機會，可望彌補今年流失前兩大客戶的業績空缺。

黃水可強調，精測去年 3 月開始量產探針卡，透過 All in House 全自製解決方案、積極擴充產能，取得台系 IC 設計大廠訂單，甚至為服務該客戶，直接成立專門團隊，與客戶從初期模擬、機構、電路板設計，到售後服務及驗證，一次滿足客戶。

展望明年，黃水可也看好，除了 1 家客戶積極採用 All in House 解決方案，還有 20-30 家客戶正在接洽，涵蓋台、美、中三地，預期隨著各針種布局完整，將逐步通過客戶驗證，持審慎樂觀態度看待探針卡業績成長，對明年也有非常高的期待。

另外，手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 也將在下半年回歸台積電 (2330-TW) 投片，精測強調，公司一定會受惠。

精測第二季營收仍以 AP 為主，比重達 37.2%，HPC、RF 則分別達 16%、14.4%，PMIC、工程驗證、ASIC、Modem 則皆在 10% 以下。