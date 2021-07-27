精測Q2獲利年減7.2% 每股賺6.61元創同期次高

探針卡業者精測 (6510-TW) 今 (27) 日第二季財報，稅後純益 2.16 億元，季增 29.1%，年減 7.2%，每股稅後純益 6.61 元，上半年稅後純益 3.84 億元，年減 6.8%，每股稅後純益 11.72 元；由於京元電 (2449-TW) 降載生產影響，精測訂單遞延，也影響第二季獲利較去年下滑，但仍創下同期次高。

精測第二季營收 10.48 億元，季增 29.2%，年減 0.8%，毛利率 53.8%，季減 0.3 個百分點，年減 0.3 個百分點，營益率 25.86%，季增 4.1 個百分點，年減 2.11 個百分點，稅後純益 2.16 億元，季增 29.1%，年減 7.2%，每股稅後純益 6.61 元。

精測上半年營收 18.6 億元，年減 5%，毛利率 53.92%，年增 0.49 個百分點，營益率 24.09%，年減 2.67 個百分點，稅後純益 3.84 億元，年減 6.8%，每股稅後純益 11.72 元。

精測指出，公司以獨有 All In House 完整解決方案，提供全球半導體客戶客製化測試介面服務，隨著各式晶圓測試用探針完成開發，並陸續導入量產，今年上半年終端應用不再侷限智慧型手機單一產品。

精測表示，公司第二季高效運算 (HPC) 及射頻 (RF) 等探針卡產品顯著成長，其中，HPC 做為運算核心涵蓋 APU、CPU、GPU、TPU、Network 以及 ASIC 等，產品營收比重自首季的 0.2%，大幅成長至 15.8%，RF 晶片也自 5.7% 成長至 22%。

展望後市，精測看好，隨著自製微間距 50um 的 MEMS 探針卡完成驗證，將跨入 AIoT 智慧終端應用市場，可望成為繼高效運算後的新動能，預計將逐步導入量產。