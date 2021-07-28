[股海大丈夫] 長榮主力質押丙種資金斷頭? 萬海漲停 航運即將上演大反彈？

在討論航運後市前，首先來看到下面這張電子 - 航運資金比重走勢圖，時間區段取自今年 4/13-7/27，近三個以月來電子與航運之間的愛恨情仇都呈現在圖中，在 4 月以前，電子資金比重基本上是常年維持在 5-6 成以上，但在疫情迅速擴散至世界各地後，全球供應鏈斷鏈、缺工、缺料情形頻傳，全球航班減班後海運需求大增，自去年下半年以來全球終端需求逐漸復甦，連帶缺櫃、缺艙及塞港等情形接連發生，推升運價指數不斷創高。

在此情況下，航運類股的資金比重與電子逐漸黃金交叉，從 6 月開始，電子資金比重已跌至 4 成以下，航運這波漲幅的轉折點，是在 7/9 拜登釋出消息欲打壓運價後，航運類股全面下挫，在處置機制及融資斷頭的壓力下，航運欲振乏力，終於在本週電子資金比重重新站回 5 成。

下表是貨櫃三雄，從本波起跌點 7/19 截至昨日 (7/27) 的融資餘額變動表，從表中可明顯看到，萬海的融資使用率明顯低於長榮、陽明，且在這段期間只有萬海的融資餘額有顯著減少，長榮在 7/20 出關後，融資餘額明顯回升；陽明在 7/26 融資使用率來到期間新低 25.85%，但 7/27 隨即大增 8,517 張。這些數據顯示，儘管股價不斷下挫，甚至已經跌破季線，散戶們對於貨櫃三雄的信心依然不減。

以國巨為例，2018 年每股盈餘 80.3 元，幾乎長榮或陽明預估全年獲利的兩倍，在缺貨效應以及市場上資金的推波助瀾下，國巨股價最高來到 1,310，但在無法長期穩定維持該獲利水準的情況下，股價就像空中樓閣也如同泡沫，一吹就破，如下圖所示，在短短不到半年的時間，股價就腰斬再腰斬，圖中圈起來的部分可看到，有反彈都是很好的逃命波，看到今年的航海王之亂我非常有既視感，良藥苦口 忠言逆耳，望投資朋友們能夠聽得進去。

綜上所述，航運後市還是必須要看長榮及陽明融資餘額能否減少，由近幾日貨櫃三雄走勢即可發現，萬海其實都相對抗跌，今日還逆勢漲停，但可惜的是航運整體賣壓過重，萬海心有餘而力不足，且陽明因連兩日跌幅過深，明日極有可能再度被列為注意股，從而進入 10 天 20 分盤處置，另外今日盤中也傳出長榮高雄某主力，質押丙種資金遭融資斷頭，若消息為真，從證交所 - 違約公告專區晚上公布的資訊即可得知。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入。

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